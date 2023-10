Italiani bocciati in economia. E i giovani non risparmiano

ITALIANI bocciati in economia. Le rilevazioni periodiche dell’Ocse confermano che il nostro è tra i Paesi avanzati con il più basso livello di alfabetizzazione finanziaria. A questo dato si affianca uno scarso feeling degli studenti nei confronti della finanza personale: secondo i test Pisa condotti all’interno delle scuole, i ragazzi interessati al risparmio sono una minoranza (36%), abbondantemente al di sotto della media Ocse ( 51,5%). Per contrastare questa tendenza, JA Italia e Gruppo Mediobanca hanno lanciato, nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, ‘Conta sul futuro!’, il nuovo programma di educazione finanziaria e orientamento dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Disponibile gratuitamente per le scuole di tutta Italia, il progetto consiste in otto moduli didattici che si ispirano a modalità esperienziali, quali giochi di ruolo e attività interattive, con una particolare attenzione al panorama digitale, in cui i giovani sperimentano la finanza personale ed esplorano le possibilità offerte dal mercato del lavoro.

I primi quattro moduli didattici vertono sui temi dell’educazione finanziaria, con l’obiettivo di introdurre alcuni contenuti di base di finanza personale, invitando ragazzi e ragazze a riflettere su concetti come reddito, budget, bisogni e desideri e mettendo a confronto il proprio ‘io’ finanziario con regole e attori economici. A completare il percorso formativo, la sfida a immaginare la banca del futuro. I secondi quattro moduli sono invece dedicati all’orientamento e accompagnano gli studenti in un’analisi della propria personalità e delle proprie competenze per poi sostenerli nella scoperta delle professioni. Al termine della seconda parte del programma didattico, che approfondisce le tematiche della diversità e dell’inclusione, i giovani saranno pronti a immaginare un proprio piano di crescita personale che integri consapevolmente le opportunità offerte dall’innovazione digitale.

Il percorso formativo si svolgerà in centinaia di classi in tutta Italia e coinvolgerà migliaia di studenti, integrato nei curriculum di educazione civica recentemente riformati. Il programma è infatti pensato per rispettare quanto indicato dal disegno di legge Competitività approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso aprile e relativo all’insegnamento dell’educazione finanziaria come materia obbligatoria nelle scuole, nell’ambito dell’educazione civica.

"Desideriamo dare a ragazzi e ragazze l’opportunità di esplorare le proprie potenzialità, la forza di credere nei sogni e nella capacità di costruire e realizzare sé stessi, nonché favorire la mobilità sociale – afferma Miriam Cresta (nella foto), ceo di JA Italia – . Per raggiungere questo obiettivo crediamo che l’educazione finanziaria e all’imprenditorialità svolgano un ruolo molto importante, consentendo ai giovani di orientarsi, sviluppando competenze hard e soft fondamentali per il loro futuro personale e lavorativo. Per esempio il saper lavorare in team, la fiducia nelle proprie competenze e idee e la capacità di ascoltare prospettive diverse, favorendo, inoltre, il superamento del divario di genere nelle materie e professioni Stem".