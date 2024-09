Investimenti. Italiani legati alle imprese del proprio territorio

INVESTITORI RETAIL italiani campanilisti: non snobbano le big americane, ma nelle scelte di portafoglio cercano la familiarità del territorio. Questo quanto evidenziato dall’analisi di eToro, la piattaforma di trading e investimento, che ha osservato la composizione dei portafogli azionari dei suoi utenti residenti in Italia, suddividendoli per le loro città di appartenenza. Nel dettaglio, nelle loro scelte di allocazione, gli investitori retail italiani continuano a guardare con grande attenzione ai colossi tecnologici, guidati dall’inarrestabile entusiasmo che circonda l’Ai e l’innovazione tecnologica in senso più ampio. Nvidia è presente in un portafoglio su tre (30%), seguita da Tesla Motors (27%), Amazon (26%), Apple (19%) e Meta (17%), con quest’ultima che mantiene alle sue spalle Microsoft (16%). Guardando ai titoli italiani più popolari, al primo posto spicca Eni, presente nell’8% dei portafogli degli utenti eToro e particolarmente apprezzata dagli investitori del Sud Italia, che mostrano di includere più frequentemente il titolo nelle loro strategie rispetto ai concittadini del centro e Nord Italia. Le prime cinque città per posizioni aperte su Eni, infatti, sono Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina. Gabriel Debach (nella foto), market analyst di eToro, spiega: "L’analisi mette in luce un approccio bilanciato degli investitori italiani, che dimostrano un forte legame con le imprese del proprio territorio pur mantenendo un vivo interesse per le dinamiche di innovazione e crescita offerte dalle Big Tech. Tale modello di investimento riflette non solo una predilezione per il noto e il familiare, ma anche una strategica apertura verso opportunità di sviluppo globale".

eToro ha indicizzato tutti i titoli per ciascuna città, così da delineare quale sia la probabilità che un cittadino di quel territorio investa in una determinata azione rispetto alla percentuale nazionale. L’analisi ha visto emergere una forte appartenenza territoriale, soprattutto tra gli investitori delle città e regioni del Nord Italia. Risulta, infatti, frequente vedere un coinvolgimento maggiore degli utenti rispetto alla percentuale nazionale per le società che hanno un legame più forte con il territorio nel quale vivono. I dati mostrano, in particolare, che gli investitori residenti a Milano hanno una maggiore probabilità di inserire nel loro portafoglio società come Webuild, Moncler o A2A, mentre la utility Iren acquisisce popolarità tra torinesi e genovesi. Gabriel Debach aggiunge: "La forte presenza di investimento dei milanesi in We Build può essere vista come una scelta ispirata non solo dall’abbondanza di progetti attivi nell’area, ma anche dalla visibilità che l’azienda guadagna attraverso queste attività. Non si tratta solo di una mera questione di contratti, ma anche di una forma di marketing territoriale che rafforza il legame tra l’azienda e la comunità locale. Analogamente, la predilezione per icone regionali nei portafogli degli investitori non riflette solo un’appartenenza geografica, ma sottolinea anche una connessione economico-finanziaria profonda. Ad esempio, gli investitori torinesi mostrano un forte interesse per la Juventus, quelli di Trieste per Banca Generali e quelli di Modena per Ferrari, evidenziando come tali scelte di investimento vadano oltre il semplice sostegno locale per abbracciare una visione più integrata di identità e crescita economica. Questo non dovrebbe, tuttavia, limitare la diversificazione del portafoglio, essenziale per mitigare i rischi associati a un’eccessiva concentrazione in specifici settori o mercati".

L’analisi evidenzia che gli utenti napoletani risultano meno affezionati ai titoli stranieri rispetto alla media nazionale. Ciò vale anche per Nvidia, particolarmente popolare tra gli utenti eToro del Nord Italia (con la città di Como al primo posto), ma la cui ricorrenza all’interno dei portafogli del capoluogo partenopeo scende al 23% (-7% rispetto alla media nazionale). Tesla e Apple non rappresentano un’eccezione, con i due colossi americani che vedono una minore incidenza tra gli investitori partenopei, con differenze rispetto alla media nazionale rispettivamente di 5 e 7 punti percentuali.

Secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio eToro condotto su base trimestrale (su un campione di 10.000 investitori retail distribuiti in 13 Paesi nel mondo, di cui 1.000 in Italia), continua a rimanere alta la percentuale di risparmio ferma sui conti correnti, o equivalenti, degli investitori italiani, con il 56% degli intervistati che dichiara di avere liquidità ferma. In questo momento di precarietà, le preferenze degli investitori si concentrano su aree su cui percepiscono maggiore familiarità. Molti risparmiatori stanno accumulando denaro: secondo l’Istat, in Italia il reddito disponibile è aumentato del 3,5%, ma questo incremento non si è tradotto in un aumento significativo dei consumi, cresciuti solo dello 0,5%.