Interessi e rate più pesanti: calano i mutui alle famiglie

TASSI D’INTERESSE PIÙ ALTI e rate più pesanti. Il doppio trend che oggi caratterizza il mercato dei mutui casa (e tutto il settore creditizio in generale) non poteva non avere una conseguenza: il calo, seppur lieve, dei finanziamenti concessi dalle banche alle famiglie. A dirlo sono i dati pubblicati nell’ultimo bollettino mensile dell’Abi (associazione bancaria italiana), presieduta da Antonio Patuelli (nella foto) aggiornati a fine maggio. Nel mese scorso, secondo quanto riportano gli analisti dell’Abi, i prestiti alle imprese e alle famiglie sono scesi dell’1,1% rispetto a un anno prima (quando invece crescevano a un ritmo del 3%). La flessione dei finanziamenti concessi a maggio segue l’ulteriore calo già evidenziato ad aprile, che era però ben più limitato, nell’ordine dello 0,3%. Entrando nel dettaglio delle statistiche, i prestiti che le banche hanno concesso alle famiglie e alle società non finanziarie valevano a fine maggio circa 1.312 miliardi di euro.

Se consideriamo anche il valore dei finanziamenti concessi a tutto il settore privato e alle pubbliche amministrazioni, il valore totale sale a 1.694 miliardi di euro, in calo dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ovviamente, quando indebitarsi diventa più costoso aumentano anche le sofferenze, cioè la quantità di prestiti che non vengono rimborsati alla scadenza naturale. Ad aprile scorso, secondo le stime dell’Abi, le sofferenze nette valevano 15,2 miliardi di euro, in aumento di 1 miliardo rispetto al 31 dicembre del 2022 e in crescita di 70 milioni rispetto al marzo. Va detto che, seppur in crescita, questi dati sono ben lontani da quelli record toccati nel decennio scorso. Il picco massimo risale al 2015 quando le sofferenze nette delle banche avevano un valore di ben 88,8 miliardi di euro. Il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi, cioè i crediti totali concessi alle famiglie e le imprese, ad aprile era pari allo 0,89%. Anche per questo dato si registra una crescita rispetto a dicembre 2022, quando la quota di prestiti sofferenti era allo 0,81%. Tuttavia, siamo ben lontani dalle cifre registrati negli anni passati. Nel novembre del 2015, il rapporto tra sofferenze e impieghi era al 4,89%. Un’altra statistica pubblicata dall’Abi dà il segno degli effetti portato in dote dal rincaro dei tassi d’interesse e dell’aumento del costo dei mutui.

Nel primo trimestre del 2023, in media gli italiani hanno coperto con il finanziamento bancario il 76,6% del prezzo della casa, contro il 77,3% del trimestre precedente. Ciò significa che, probabilmente, i maggiori oneri dei finanziamenti spingono o costringono gli acquirenti ad anticipare una somma maggiore per comprare la casa, in modo da rendere le rate del debito meno pesanti. Inoltre, nel secondo trimestre del 2023 è scesa anche la quota di abitazioni che viene comprata attraverso un mutuo e non con il pagamento diretto: dal 65,3% del trimestre precedente si è scesi al 64,1%. Il rincaro del costo del denaro, che ha fatto salire anche il peso delle rate da rimborsare ogni mese, continua a spingere molti connazionali a preferire i mutui a tasso fisso, per evitare amare sorprese negli anni a venire.

Sul totale dei nuovi prestiti ipotecari erogati, a maggio il 74,4% era a tasso fisso, un punto percentuale in più rispetto ad aprile. Per quanto riguarda il costo dei mutui, le rilevazioni dell’Abi hanno calcolato un tasso di interesse medio a maggio del 4,24%, più del doppio rispetto al 2,05% di giugno 2022. Siamo però ancora lontani dalla situazione del 2007, quando invece il saggio d’interesse medio applicato ai mutui era del 5,27%, dopo una serie di rialzi del costo del denaro decisi dalla Bce.