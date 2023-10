Insurtech, investimenti a quota 370 milioni

NEL PRIMO semestre del 2023 gli investimenti nell’Insurtech hanno raggiunto la cifra di 370 milioni di euro, segnando un aumento di 170 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2022, quando si erano attestati a 200 milioni. Nel 2024 si prevede un incremento degli investimenti in Insurtech che supereranno il traguardo di 1 miliardo di euro. È quanto emerge dall`ultimo report di Italian Insurtech Association (IIA), che ha coinvolto 24 compagnie assicurative e diversi Venture Capital rappresentanti insieme il 95% dei premi italiani.

Secondo i dati dell’Italian Insurtech Association, si prevede che entro la fine del 2023 gli investimenti in Italia raggiungeranno gli 800 milioni di euro, una stima sotto le attese secondo la maggior parte del campione intervistato (65%). La causa principale rilevata dal report si ritrova nel complesso contesto macroeconomico (45%), nonché in una difficoltà progettuale nel ridefinire il modello di business delle imprese. La maggioranza degli investimenti, il 53%, sono destinati a progetti innovativi interni alle compagnie, il 38% per progetti in collaborazione con terze parti e solo il rimanente 9% in startup. Il basso livello di investimenti in startup si riscontra nel fatto che i grandi gruppi assicurativi in Italia prediligono impegnare le proprie risorse per aumentare il livello di competenze interne (33%). "Lo scenario Insurtech sta vivendo un momento di grande incertezza ed è quindi impossibile fare previsioni per quanto riguarda gli investimenti. In qualità di Associazione noi possiamo studiare il mercato e i movimenti delle compagnie, ma ovviamente non siamo in grado di prevedere le mosse che faranno a seguito di una situazione macro-economica di grande complessità. Per tale motivo dobbiamo ritardare l’ambizioso traguardo del miliardo di euro di investimenti per il 2024", ha commentato Simone Ranucci Brandimarte, presidente di IIA.

"Quello che possiamo fare nell’immediato per fronteggiare la situazione – ha aggiunto – è concentrare gli sforzi dell’industria nella formazione del personale, che deve imparare a comandare il cambiamento tecnologico in atto". E ancora: "Nonostante il progresso evidente, con il volume degli investimenti Insurtech quasi raddoppiato in questo primo semestre a confronto del primo semestre nel 2022, l’Italia rimane ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei".