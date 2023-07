Innovare per sopravvivere La sfida delle imprese familiari

SONO PIÙ DI 14 MILIONI in tutta Europa e da sole producono il 50% del Pil di tutta l’Ue. Sono le imprese di proprietà familiare, che sono state di recente oggetto di studio in una ricerca realizzata dalla Sda Bocconi -School of management e commissionata da Bnp Paribas Wealth Management (nella foto il ceo Vincent Lecomte), la divisione del gruppo Bnp Paribas che si occupa della gestione dei clienti di fascia alta, possessori di patrimoni finanziari di una certa consistenza. Tra di loro ci sono ovviamente molte famiglie imprenditoriali che spesso hanno un rapporto stretto con chi, tra le banche e i consulenti finanziari, ha il compito di gestire e far fruttare la loro ricchezza. La ricerca ha rilevato che le imprese familiari danno lavoro a più di 60 milioni di persone, pari a circa il 40-50% di tutti gli occupati nel settore privato in Europa. Inoltre, le aziende controllate e gestite dalle famiglie costituiscono la stragrande maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali nel Vecchio Continente, con una percentuale che va dal 61% dell’Olanda a oltre l’80% in Spagna, Italia e Francia.

Per poter sopravvivere e prosperare nel medio e lungo termine, le aziende familiari hanno però bisogno di un elemento che spesso manca: una buona governance che tenga conto, oltre che dei principi di una buona gestione, anche dei rapporti all’interno della stessa famiglia e della successione della ricchezza tra una generazione e l’altra. "La governance familiare aiuta a prevedere e a rispondere alle crisi incoraggiando disciplina, trasparenza e responsabilità per le questioni che contano", hanno scritto gli autori dello studio. Tuttavia, spesso questi aspetti non vengono affrontati o approfonditi in maniera adeguata. L’indagine commissionata da Bnp Wealth Management, per esempio, ha evidenziato che soltanto il 12% delle imprese familiari europee ha dichiarato di avere uno statuto. Meno del 30% delle aziende di proprietà di una famiglia ha un consiglio di amministrazione (che garantisce una gestione manageriale con la presenza di una pluralità di consiglieri), mentre nel resto del mondo la quota è più alta e arriva al 59%. Inoltre, in Europa soltanto il 17% delle imprese familiari organizza riunioni formali o informali tra tutti i componenti della stessa famiglia.

Non va trascurato poi il potenziale dirompente dell’innovazione. Per gli autori dello studio, l’adozione della tecnologia può portare a cogliere delle opportunità ma può anche portare a problemi inaspettati. I conflitti tra una generazione e l’altra della famiglia, per esempio, possono raggiungere una soglia critica, poiché le generazioni più anziane sono riluttanti ad adottare rapidamente le tecnologie digitali, mentre quelle più giovani si aspettano un’accettazione immediata. La ricerca ha però dimostrato che la famiglia proprietaria può opporre maggiore resistenza quando la trasformazione digitale avviene a livello di organizzazione mentre è meno probabile che vi sia una resistenza quando le tecnologie digitali sono applicate come parte di innovazioni dei prodotti dell’impresa stessa o dei suoi processi.

Ecco allora che, di fronte a questo quadro, i professionisti del wealth management che gestiscono la ricchezza delle famiglie sono chiamati a una sfida. Devono agevolare la buona governance dell’impresa favorendo un processo decisionale condiviso tra tutti i familiari. Su questa base, è possibile creare un processo decisionale condiviso all’interno dell’azienda.