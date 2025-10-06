Incognita dazi Usa: soffrono macchinari e alimentari

L’EXPORT RAPPRESENTA uno dei pilastri più solidi della crescita italiana: nel 2024 le vendite all’estero hanno raggiunto 623,5 miliardi di euro, con un ruolo decisivo per il Pil e l’occupazione. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di sbocco con un valore di circa 64,8 miliardi, appena dietro la Germania (circa 71 miliardi di euro) rappresentando un partner imprescindibile per molte filiere del Made in Italy. In questo scenario, l’introduzione di dazi del 15% sulle importazioni italiane pone interrogativi concreti per imprese e territori. L’impatto, tuttavia, non è uniforme: varia in base al peso che gli USA hanno sui flussi regionali e alla capacità dei singoli comparti di assorbire il costo attraverso la marginalità operativa.

Il report SevenData permette di valutare vulnerabilità e resilienza di ogni territorio. Due fattori guidano l’analisi: la quota USA sull’export regionale per singolo settore e la redditività media regionale del settore individuando i comparti più vulnerabili (alta incidenza di export verso USA e bassa marginalità) e quelli più resilienti (incidenza significativa, ma con margini in grado di “assorbire” lo shock). Con 163,9 miliardi di export, la Lombardia è la prima regione esportatrice italiana e, al tempo stesso, una delle più diversificate. Gli USA rappresentano l’8,4% delle sue vendite estere, pari a 13,7 miliardi. Tra i settori più esposti i macchinari (2,78 miliardi), che con margini intorno al 10% rischiano una contrazione dei profitti in caso di dazi. Un po’ meglio posizionati, invece, metallurgia e abbigliamento (entrambi con redditività al di sopra dell’11%), in grado di reggere meglio la pressione competitiva. La forza della Lombardia sta nella diversificazione: nessun settore domina in maniera assoluta, e questo consente al sistema di mantenere un livello complessivo di resilienza.

L’Emilia-Romagna, con 83,6 miliardi di export, ha negli Stati Uniti il primo mercato estero con una quota del 12,5%. In questo caso la vulnerabilità è più accentuata. Soprattutto i macchinari (3,06 miliardi) rappresentano un punto critico riportando incidenza alta e redditività non elevata (10,9%). Anche l’alimentare (1,2% dell’export regionale con margini bassi: 6,6%) potrebbe soffrire l’effetto dazi. A fare da contrappeso è l’automotive: con oltre 3,2 miliardi di vendite e una marginalità prossima al 24%, il comparto può resistere meglio all’erosione di margini. Sul versante toscano, la regione si distingue per la sua forte esposizione agli USA (16,2%), una delle più alte a livello nazionale. I 63,1 miliardi di export della regione poggiano in larga parte su tre settori: farmaceutico, macchinari e moda. Se quest’ultima, con margini intorno al 7%, appare la più vulnerabile rispetto a un dazio del 15%, il farmaceutico garantisce maggiore solidità con un Ebitda medio del 17%. La Toscana, analogamente all’Emilia Romagna, conferma così uno scenario a due risvolti: da un lato la creatività e il lusso della moda, i più esposti; dall’altro un settore farmaceutico che offre protezione e margini di sicurezza. Parallelamente, le Marche, con 14,1 miliardi di export, uniscono meccanica, farmaceutico ed elettrico. L’incidenza USA è pari all’8,9%. Nello specifico, i macchinari (244 milioni verso USA) presentano margini intorno all’8,2% e risultano il settore più esposto; Il farmaceutico (250 milioni) spicca per Ebitda al 29,7%, rappresentando un importante ammortizzatore contro possibili rincari tariffari. La Liguria, connotata da un export pari a 8,0 miliardi, vede gli USA al secondo posto tra le destinazioni. Il settore dei macchinari (77 milioni verso USA) ha margini molto bassi (circa 2,3%) ed è quindi il segmento più fragile; anche l’alimentare (69 milioni; circa 7,7%) è esposto. Meglio la chimica (129 milioni verso USA, circa 18,6%), che mostra resilienza. Con 5,9 miliardi di export, gli USA sono, nello stesso tempo, il secondo mercato (12,4%) dell’Umbria. L’alimentare (71 milioni verso USA) presenta Ebitda di circa il 7,3% ed è il comparto più vulnerabile in Umbria; i macchinari (273 milioni; circa 12,7%) mostrano tenuta; l’abbigliamento (228 milioni) è il più resiliente grazie a margini del 19,8%.

L’effetto dei dazi non è quindi uguale per tutti. Se un comparto vende molto negli USA e ha margini bassi, rischia di più. Al contrario, chi ha profitti più ampi riesce ad assorbire meglio l’aumento dei costi senza perdere competitività.

Quindi, cosa fare?. Per i settori più esposti è necessario correre ai ripari: rivedere i propri modelli operativi per poter agire sui prezzi, rafforzare la presenza nei canali di vendita di fascia alta e ampliare i mercati europei e asiatici già consolidati. I comparti più solidi, invece, dovranno difendere i propri margini continuando a investire in innovazione, qualità e marchio, senza dimenticare strumenti finanziari o piani logistici per evitare blocchi nelle forniture. Queste scelte possono trasformare una minaccia in una vera occasione di rafforzamento della competitività.

* Ceo e co-fondatore della startup innovativa SevenData