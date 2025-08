Incertezza a Wall Street. Ora è meglio diversificare

GUARDARE fuori dagli Stati Uniti e non concentrarsi troppo sul mercato di Wall Street. È la raccomandazione di J.P. Morgan Asset Management, grande casa di gestione internazionale del risparmio, che il mese scorso ha presentato il suo outlook semestrale, cioè le previsioni sull’andamento dei mercati nella seconda metà dell’anno. Da qui a dicembre, ci saranno molte incertezze che condizioneranno l’andamento dei listini e, non a caso, J.P. Morgan AM ha scelto una celebre frase celebre, attribuita al presidente americano Franklin Delano Roosevelt, per fotografare lo stato d’animo degli investitori in questo momento: "L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa". È proprio con queste parole che Maria Paola Toschi (nella foto), strategist di J.P. Morgan AM, ha aperto la presentazione dell’outlook. Il messaggio di fondo per gli investitori è che il mondo è pieno di incognite ma chi sa orientarsi può trovare anche delle opportunità.

Partiamo dagli Stati Uniti, che restano il baricentro dell’economia globale. L’amministrazione americana ha recentemente varato un imponente piano fiscale da 3mila miliardi di dollari, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Una mossa che fa discutere, visto che il debito pubblico Usa ha ormai superato il 100% del Pil. Accanto a queste misure, la Casa Bianca ha cambiato rotta anche sul fronte del commercio estero, reintroducendo dazi e barriere che ricordano le politiche protezionistiche del passato. Un cambiamento che potrebbe alimentare tensioni internazionali e alzare i prezzi dei beni importati. Ma, malgrado tutto, l’economia americana resiste. Il mercato del lavoro è ancora robusto, con una disoccupazione intorno al 4%, e la spesa delle famiglie, pur in calo, continua a sostenere il Pil. Il problema, però, è l’inflazione: se i prezzi dei beni stanno rallentando, quelli dei servizi restano alti. E questo potrebbe costringere la Federal Reserve a tenere ancora il piede sul freno, rinviando eventuali tagli ai tassi d’interesse.

Dall’altra parte dell’Atlantico, l’Europa prova a cambiare marcia. Dopo anni di austerità, anche la Germania ha deciso di rilassare i cordoni della borsa per rilanciare gli investimenti pubblici. Una scelta che potrebbe avere un effetto positivo anche su paesi come l’Italia, fortemente legati all’export tedesco. Nel frattempo, la Banca Centrale Europea ha già cominciato a ridurre i tassi d’interesse, anticipando la Federal Reserve americana. E questo rende più accessibile il credito alle famiglie e alle imprese, creando le condizioni per una ripresa moderata. In questo scenario, per J.P. Morgan AM le azioni europee restano sottovalutate e possono offrire buone occasion i. Bene anche i titoli che distribuiscono alti dividendi, particolarmente indicati nei momenti di maggiore volatilità.

Nel mercato obbligazionario, i titoli di Stato dei paesi economicamente più solidi come la Germania e gli Usa possono offrire protezione al portafoglio in caso di forte rallentamento o recessione del Pil, anche se non va sottovalutata la volatilità dei prezzi dei Buoni del Tesoro americani (Treasury bond) condizionati dai timori sul debito pubblico di Washington. J. P. Morgan AM invita invece a guardare con interesse all’investimento nei cosiddetti asset reali come le infrastrutture o gli immobili, che possono offrire una protezione del patrimonio contro l’effetto erosivo dell’inflazione. Infine uno sguardo al mercato valutario: a causa dei timori sull’inflazione e sul debito Usa, il dollaro potrebbe indebolirsi ancora un po’nei prossimi mesi.