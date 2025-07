"In un mondo di incertezze saper anticipare fa la differenza"

IL RIALZO DEI TASSI, le oscillazioni dei mercati o gli scossoni negli equilibri geopolitici. Quali effetti possono avere sul portafoglio degli investitori? È un interrogativo che l’industria del risparmio gestito non può certo ignorare. Non a caso, oggi le grandi banche puntano sempre più sui servizi di consulenza, ben consapevoli che non possono limitarsi soltanto a vendere prodotti finanziari. Occorre tenere sotto osservazione il patrimonio del cliente, stare al suo fianco quando deve prendere decisioni importanti su come gestire la propria ricchezza. Seguendo questo trend UniCredit ha lanciato My Advisory, un servizio che va oltre le semplici raccomandazioni di investimento e propone un approccio strategico, integrato e personalizzato alla gestione dei capitali.

"In un mondo in cui l’incertezza è diventata la nuova normalità, abbiamo scelto di rispondere con una proposta che guarda avanti" dice Luciano Resciniti (nella foto sopra), responsabile Private Banking Sales di UniCredit.

Come nasce My Advisory e quale esigenza specifica dei clienti intende soddisfare?

"Non si tratta di un semplice servizio che si aggiunge ai tanti già disponibili, ma di un nuovo modello che li integra e accompagna l’investitore in ogni fase dell’evoluzione del suo patrimonio". L’obiettivo?

"Offrire risposte concrete a chi cerca molto più di un catalogo di prodotti: ascolto, visione strategica, gestione dei rischi e strumenti per affrontare la complessità con consapevolezza".

A quali categorie di risparmiatori e investitori si rivolge?

"My Advisory si rivolge a clienti con patrimoni articolati e obiettivi finanziari sofisticati, tipicamente appartenenti al mondo del wealth management e del private banking, quindi con asset indicativamente superiori ai 500mila euro. Non esiste tuttavia una soglia tecnica rigida, il servizio è pensato per chi desidera una consulenza continuativa, integrata e costruita su misura".

Cosa distingue questo servizio rispetto alla consulenza finanziaria “tradizionale“?

"La differenza è profonda e sostanziale. My Advisory non si limita a fornire raccomandazioni, ma costruisce strategie dinamiche, basate su analisi avanzate, scenari macroeconomici e un monitoraggio costante. Il cliente è protagonista attivo, supportato da un Banker che interpreta i dati e li traduce in decisioni concrete. L’universo di strumenti investibili è molto più ampio rispetto alla consulenza tradizionale, ma la vera differenza sta nella visione del portafoglio nel suo complesso e dei fattori di rischio che lo guidano".

Possiamo fare un esempio concreto di come un servizio di questo tipo riesce a dare un valore aggiunto al cliente?

"Immaginiamo un investitore con una forte esposizione obbligazionaria, in particolare ai Btp. In un contesto di rialzo dei tassi, My Advisory consente di simulare l’impatto sul portafoglio e suggerisce tempestivamente una riallocazione verso strumenti più resilienti. Considerando i fattori di rischio e la loro interazione, potremmo ad esempio aggiungere esposizione ad azionario e valute senza aumentare il rischio complessivo. È un approccio che non si limita a reagire, ma anticipa, proteggendo il capitale e cogliendo nuove opportunità. È qui che la consulenza si trasforma in valore reale"

In che modo l’approccio di My Advisory tiene conto delle esigenze di personalizzazione?

"Ogni cliente è unico e My Advisory lo sa bene. Le strategie sono costruite su misura, tenendo conto di obiettivi, propensione al rischio, orizzonte temporale, preferenze Esg e patrimonio complessivo. Il dialogo con il banker è continuo, supportato da strumenti digitali e report dinamici. Oggi l’informazione è abbondante ma la chiarezza è rara, MyAdvisory non impone soluzioni, ma costruisce percorsi. E soprattutto, non sostituisce l’uomo con la macchina, ma mette la tecnologia al servizio della relazione. I clienti vogliono essere ascoltati, compresi, coinvolti e non vogliono farlo con un’app, ma vogliono farlo con il supporto di professionisti che sappiano tradurre i dati in decisioni. Il risultato è una consulenza che evolve insieme al cliente".

Quali strumenti e tecnologie vengono utilizzati all’interno di My Advisory per supportare le decisioni di investimento?

"La tecnologia è il motore silenzioso di My Advisory. Piattaforme evolute analizzano il portafoglio, scompongono ogni strumento nei suoi fattori di rischio e simulano scenari futuri o passati. Il banker dispone di un cruscotto digitale che integra dati macroeconomici, indicatori di performance e alert personalizzati. Tutto è pensato per trasformare l’informazione in decisione, e la complessità in chiarezza per aumentare il livello di controllo e consapevolezza".

Quali strumenti e asset class vengono utilizzati per costruire il portafoglio del cliente?

"La costruzione del portafoglio si basa su un universo ampio e selezionato: azioni, obbligazioni, Etf (exchange traded fund), fondi comuni, certificati, strumenti assicurativi e soluzioni di private market. La Direzione Investimenti di UniCredit seleziona e monitora costantemente gli strumenti, garantendo qualità, diversificazione e coerenza con il profilo del cliente. È una gestione che guarda al dettaglio, ma con una visione d’insieme".

Il vostro servizio è destinato a evolversi?

"MyAdvisory è solo l’inizio di un percorso. In un’epoca in cui il futuro è sempre più difficile da prevedere, MyAdvisory non promette certezze, ma offre qualcosa di ancora più prezioso: la capacità di affrontare l’incertezza con metodo, visione e consapevolezza. UniCredit crede in una consulenza sempre più integrata, digitale e umana. Sono già in fase di sviluppo nuove funzionalità: dall’intelligenza artificiale all’integrazione crescente di nuovi strumenti finanziari e servizi patrimoniali. L’obiettivo è chiaro: costruire un modello di consulenza che non si limiti a seguire il cambiamento, ma lo anticipi".