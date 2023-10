In Borsa gli investitori snobbano le piccole aziende

SONO QUASI SEMPRE piccole perle del made in Italy, ma sono state snobbate nell’ultimo anno dagli investitori di Piazza Affari. Stiamo parlando delle small e mid cap quotate alla Borsa di Milano, cioè le società a piccola e media capitalizzazione che in passato hanno regalato non poche soddisfazioni a chi ne ha acquistato le azioni. Non è stato così nell’ultimo anno, come si può ben vedere passando in rassegna le performance di due indici della Borsa Italiana. Il primo è il Ftse Star, che raggruppa i titoli di 76 società a media dimensione e che, negli ultimi 6 mesi, ha perso il 13% circa (dati aggiornati al 25 settembre scorso). Non è andata meglio al Ftse Italia Small cap, il listino rappresentativo di ben 120 azioni di società a capitalizzazione ridotta che, tra fine marzo e fine settembre, registra una performance negativa di oltre il 12%. Sono dati in controtendenza con quelli dell’indice principale del listino milanese, il Ftse Mib, composto dai titoli delle maggiori aziende quotate (le large cap, secondo il gergo utilizzato nella comunità finanziaria).

Nell’ultimo anno il Ftse Mib ha guadagnato oltre il 34%, trascinato in gran parte dai titoli bancari, mentre l’incremento nell’ultimo semestre è stato di quasi 10% (sempre con dati aggiornati al 25 settembre scorso). Dunque, mentre i big del listino macinavano rialzi su rialzi, le piccole e medie aziende hanno arrancato in borsa. Perché questa differenza? La spiegazione l’hanno data nei giorni scorsi Antonio Amendola e Simone Benini, rispettivamente gestore azionario e analista della casa di investimenti AcomeA Sgr. Innanzitutto, i due esperti di AcomeA hanno evidenziato come nell’ultimo anno si siano ridotti notevolmente i volumi di scambio un po’ su tutto il listino di Piazza Affari, non soltanto tra i titoli delle piccole imprese ma anche tra quelli dei big. Questo fenomeno, però, ha interessato in particolare i titoli delle aziende a capitalizzazione ridotta. "Mentre sul Ftse Mib i volumi scambiati dagli investitori dall’inizio dell’anno sono stati del 12% inferiori rispetto agli stessi mesi del 2022", hanno scritto in un recente commento Amendola e Benini, "la situazione appare notevolmente peggiore osservando gli indici a più bassa capitalizzazione: dall’ inizio del 2023. i titoli sul segmento Star vedono infatti i volumi inferiori del 28% sull’anno precedente".

Il trend è ancora più marcato sull’Euronext Growth Milan (EGM) cioè il mercato dove vengono negoziati i titoli delle cosiddette micro cap, cioè le aziende con una capitalizzazione minima, spesso nell’ordine di qualche milione o decina di milioni di euro. Nei primi 8-9 mesi del 2023, gli scambi sull’Euronext Growth Milan sono calati di ben il 31%, quasi il triplo rispetto al listino principale. Meno liquidità sul mercato, dunque, ha coinciso con minori performance delle piccole aziende e ha tolto appeal ai loro titoli. Ora, però, nel segmento delle small cap quotate in Borsa, per AcomeA ci sono azioni con prezzi assai interessanti, che potrebbero dare soddisfazioni nei mesi o negli anni a venire. Sul mercato Star, Amendola e Benini citano per esempio i nomi del gruppo farmaceutico Fine Foods, dei fornitori di servizi digitali Reply e Tinexta, del produttore di macchinari Biesse e della società finanziaria Generalfinance.

Tra le micro cap quotate sul mercato EGM, invece, AcomeA considera interessanti i titoli del costruttore di macchine chiodatrici Omer, la Eles di Todi (che opera nell’industria dei semiconduttori), Officina Stellare (ingegneria spaziale), Take Off (abbigliamento) e Nocivelli (commercio di prodotti petroliferi).