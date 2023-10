Immigrati e anziani a scuola da Bankitalia

C’È LUDOVICA, pensionata di 76 anni, che ha deciso di tenere in casa i suoi risparmi perché ha paura di portarli in banca ma così si espone al rischio delle rapine; e poi c’è Said, un immigrato che vorrebbe aprire un conto corrente ma non sa come fare. E ancora, Edoardo, che dopo una vita di sacrifici ha affidato 80mila euro a un broker che li ha dilapidati in investimenti rischiosi. Nomi di fantasia, ma situazioni reali. A loro si rivolge Banca d’Italia con un percorso di educazione finanziaria rivolto alle fasce deboli, immigrati, anziani, persone meno istruite, che farà tappa in tredici città italiane. Si parte da Napoli, dove gli immigrati costituiscono il 5%, e dove il terzo settore e il mondo del sociale sono ben ramificati.

Con il progetto "Tu e l’economia" Bankitalia mette a disposizione i propri formatori a beneficio dell’associazionismo, del terzo settore e degli enti locali per elevare il livello di conoscenza dei ceti più fragili e metterli nelle condizioni di rendere semplici le grandi questioni economiche del quotidiano: dall’accensione di un mutuo all’apertura di un conto in banca. Saranno i formatori di via XX settembre a trasferire ai rappresentanti delle associazioni le nozioni che questi dovranno a loro volta girare all’utenza sul territorio nell’ambito di un percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria che si snoderà in dodici moduli, dal commercio on line al bilancio familiare, dal risparmio gestito ai prestiti. "In Italia tutti sanno poco di economia e finanza – spiega Marilisa Guida, del servizio educazione finanziaria della Banca d’Italia – ma le categorie a cui guardiamo sono quelle che più di altre vivono questo analfabetismo finanziario. ‘Tu e L’Economia’ può aiutare a superare le disuguaglianze e a creare inclusione economica e sociale". "Economia e finanza non sono temi da salotto - ha sottolineato Paola Ansuini, del dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia - ma argomenti della quotidianità di ognuno di noi".

"Quello delle migrazioni – ha ribadito Elena de Filippo, docente di Sociologia delle Migrazioni all’Università Federico II – è un fenomeno strutturale. Ci sono 58.000 stranieri stanziali nella città di Napoli, in prevalenza di origine asiatica o est europea. Giusto dare loro strumenti di pari opportunità".

Alberto Levi