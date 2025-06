Il settore aerospaziale protagonista al salone parigino

I VENTI DI GUERRA che attraversano il mondo, soffiano anche tra gli stand del 55° Paris Air show di Le Bourget (SIAE), principale appuntamento del settore dell’aeronautica e dello spazio, che si è tenuto dal 16 al 22 giugno nella periferia di Parigi. In soli due anni, le priorità del settore aerospaziale sono passate dalla decarbonazione alla difesa, l’intelligenza artificiale, i droni e lo spazio. La presenza massiccia dell’industria legata alla difesa - quasi il 40% dei 2.400 espositori – ne sono la prova. Dal conflitto in Ucraina all’escalation in Medio Oriente, il settore è in fermento. Secondo Roberto Cingolani, direttore esecutivo di Leonardo presente al Salone di Le Bourget, "ciò che conta di più oggi è la sicurezza globale, che è molto più della Difesa: la include, ma riguarda anche i satelliti, la cybersicurezza, le infrastrutture digitali…". Per Cingolani, soprattutto il conflitto ucraino ha insegnato tre cose: il ruolo della tecnologia digitale, "importante quanto l’hardware militare", la forza delle alleanze e le minacce che pesano sull’approvvigionamento energetico in caso di guerra. Per aggiornare il modello di difesa europeo, un modo è puntare sulle cooperazioni tra Stati membri. Questa filosofia, Leonardo la applica a tutti i campi: dal Global Combat Air Programme (GCAP), l’aereo da combattimento di sesta generazione in fase di concezione tra Italia, Regno Unito e Giappone, alla produzione di veicoli militari insieme alla tedesca Rheinmetall, dai droni con la turca Baykar, ai missili tramite la filiale MBDA, insieme a Airbus e BAE Systems. Senza dimenticare lo spazio: per la prima volta, Le Bourget ha aperto un padiglione di 2.500 m² dedicato alla cooperazione spaziale. Entro fine luglio, Leonardo promette una risposta su una possibile alleanza in questo campo insieme a Airbus e alla francese Thales, chiamata "Bromo".

"Abbiamo bisogno di aumentare le capacità satellitari e recuperare il gap che ormai è troppo elevato, non con gli Stati Uniti, ma con un privato americano" ha sottolineato il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, a margine dello stand di Leonardo, il 17 giugno. "Ben vengano le cooperazioni con Francia, Germania o Spagna. Vorrei che il modello MBDA contaminasse tutti i settori dell’industria europea, perché a quel punto significherebbe avere una vera industria europea", ha aggiunto il ministro. Un desiderio che si scontra, però, con la realtà del mercato europeo, dominato da due principi: la concorrenza e la sovranità nazionale. Se da un lato la concorrenza ha il merito di stimolare l’innovazione, dall’altro, la moltiplicazione di programmi paralleli rischia di frammentare ancora di più l’Europa. Proprio la frammentazione è il principale ostacolo all’ armonizzazione dei sistemi di difesa, la longevità dei programmi e la loro eventuale commercializzazione a paesi terzi. Tanti piccoli programmi paralleli, inoltre soffrono della concorrenza rispetto ai giganti americani. Secondo un rapporto parlamentare francese di maggio 2024, l’Europa conta 178 tipi di equipaggiamenti militari differenti, contro 30 negli Stati Uniti. A questi problemi si aggiungono la "lentezza" e la "burocrazia", sostiene Crosetto. Una contraddizione in un contesto in cui i governi chiedono agli industriali un incremento della produzione. Sforzo che richiede nuovi stabilimenti, assunzioni, la protezione della catena logistica e soprattutto investimenti pubblici e privati. Il 6 marzo 2025, la Commissione europea ha presentato il piano ’ReArm Europe’, ribattezzato ormai ’Readiness 2030’, che consente agli Stati membri di investire nella Difesa senza pesare, entro certi limiti, sui bilanci nazionali, oltre che un prestito di 150 miliardi di euro per gli Stati membri. Il fulcro della strategia è "spendere meglio e spendere insieme". Dai sistemi di difesa aerea, all’artiglieria, dai missili ai droni: complessivamente il piano potrebbe mobilizzare 800 miliardi di euro. La Commissione ha promesso di dimezzare i tempi di autorizzazione per le industrie pronte ad aumentare i ritmi di produzione e di esentare dalle gare pubbliche contratti di difesa fino 900.000 euro. Cifre importanti, ma, come sottolinea il rapporto parlamentare francese, negli ultimi 20 anni la spesa militare dell’UE è cresciuta del 19,7%, meno di quella di Stati Uniti, 65,7%, Russia, 292% e Cina, 592%. Motivo per cui i governi spingono anche i privati a investire: Euronext, principale mercato finanziario della zona Euro, ha lanciato tre nuovi indici tematici, gli ETF, dedicati alla sicurezza energetica, allo spazio e alla difesa. Strumenti da cui trarrebbero beneficio solo le aziende quotate in borsa. In Francia, entro l’autunno, il Ministero dell’Economia ha promesso la creazione di un fondo destinato ai piccoli risparmiatori, con una soglia d’ingresso di 500 euro. Ma permangono questioni legate all’etica e al rischio di investire il risparmio dei francesi nel riarmo, che forse rimarranno irrisolte.