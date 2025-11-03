Il risparmio delle famiglie privilegia le obbligazioni

IN TEMPI DI BORSE che macinano record il risparmio delle famiglie sembra voler privilegiare ancora il porto sicuro, o quasi, delle obbligazioni. Grazie anche a tassi d’interesse che sulle medie e lunghe scadenze consentono incassi interessanti attraverso le cedole, con rendimenti lordi che per i Btp, per esempio, vanno dal 4,5 al 25,5% a seconda delle scadenze. Rendimenti sui quali inoltre si applica l’imposta agevolata del 12,5% rispetto a quella base sulle plusvalenze finanziarie pari al 26%. Aspetti che hanno visto nelle scorse settimane il grande successo anche della nuova emissione del Btp Valore con oltre 16,5 miliardi di incasso per il Tesoro e più di mezzo milione di italiani che hanno sottoscritto il titolo. Le obbligazioni sono molto apprezzate dai risparmiatori perché, spiegano gli esperti di Altroconsumo (in foto a sinistra il presidente Paolo Martinelli), uniscono alla semplicità, pur apparente, dell’investimento la capacità di offrire stabilità, entrate regolari, diversificazione e pianificazione finanziaria. La maggior parte delle persone le usa così: compra un’obbligazione, la tiene fino a scadenza e nel frattempo incassa le cedole. Se il rimborso avviene alla pari, durante la loro vita i bond possono vedere variare il loro prezzo. E in caso di rialzo chi le possiede potrebbe venderle incassando una plusvalenze. Uno scenario che di solito si presenta quando le banche centrali abbassano i tassi. Eventualità che, spiega Katharine Neiss (nella foto a destra), Chief European Economist di PGIM, potrebbe verificarsi nei prossimi mesi perché un netto rallentamento dell’inflazione nell’area dell’euro nel mese di ottobre potrebbe portare a un cambiamento di tono da parte della BCE verso ulteriori tagli, forse già a dicembre.

La prima cosa da fare quindi è stabilire un orizzonte temporale: il tempo deve essere sufficiente affinché l’obiettivo che ci siamo posti possa essere raggiunto. Se si vuole pianificare, gli investimenti devono garantire rendimenti prevedibili e certi. Le due strade da percorrere con un investimento in obbligazioni sono: bond con cedole bassi o nulli se si punta a un capitale futuro oppure cedole periodiche se vogliamo un aiuto per fronteggiare spese periodiche come il mutuo o l’affitto. Per ottenere con un investimento in obbligazioni il capitale che si desidera tra 10 anni le obbligazioni con cedola non sono la soluzione più efficiente. Infatti, nel giro di 10 anni, anche scegliendo solo bond con cedole annuali, si incasserebbero 10 cedole che andrebbero poi reinvestite oppure rimarrebbero ferme su un conto. Meglio obbligazioni con cedole nulle o bassissime. In questo modo il guadagno è tutto nella differenza tra valore di rimborso e di acquisto, al netto delle tasse. Quanto avremo al momento del rimborso è calcolabile: si comprano le obbligazioni, si mantengono fino a scadenza e ci si ritrova accreditato il capitale di cui si ha bisogno. Se invece si pensa che quasi ogni settimana c’è da pagare qualcosa, allora alcune uscite possono essere coperte in modo regolare da un investimento in obbligazioni ben pianificato. È una tecnica chiamata "cash flow matching" che consiste nel far corrispondere ogni spesa con un’entrata programmata.