Il mercato giapponese continua la marcia con industria e finanza

L’ACCORDO COMMERCIALE con gli Stati Uniti, la fine della deflazione e una spinta riformatrice senza precedenti nella gestione delle aziende. Sono questi, secondo Daniel Hurley, portfolio specialist della casa di investimenti T. Rowe Price, i tre ingredienti che stanno riportando il Giappone al centro della scena finanziaria internazionale. Da aprile l’indice della Borsa di Tokyo, il Nikkei 225, ha imboccato un trend al rialzo toccando i massimi a metà agosto. Un fattore di spinta è stata l’intesa che ha permesso al governo di Tokyo di abbassare al 15% le tariffe doganali applicate dagli Stati Uniti, contro il 15% previsto inizialmente. "La riduzione dei dazi concordata dal Giappone con l’amministrazione di Washington ha offerto ossigeno soprattutto al settore automobilistico, responsabile di gran parte del disavanzo commerciale americano", spiega Hurley. Ma non è soltanto il commercio estero a dare linfa alle piazze finanziarie nipponiche.

Il Giappone sta infatti finalmente uscendo da decenni di stagnazione: l’inflazione ha ripreso a salire, la crescita economica si sta consolidando e i risparmiatori stanno spostando i capitali dal mattone e dalla liquidità verso l’azionario. Un segnale che testimonia come vi sia una rinnovata fiducia nelle prospettive del Paese. Sul fronte interno, la vera svolta arriva però dalla riforma della governance delle aziende, iniziata nel 2012 e oggi in piena accelerazione. I riacquisti di azioni, l’attivismo dei fondi e l’arrivo di nuovi investitori internazionali hanno reso il mercato giapponese molto più dinamico. Nonostante i progressi, Hurley sottolinea che circa la metà delle azioni delle società quotate a Tokyo viene scambiata ancora a prezzi convenienti. Restano i rischi, primo fra tutti l’invecchiamento demografico, che peserà sulla crescita potenziale del Pil e sui conti pubblici. Ma per Hurley si tratta di un ostacolo che, paradossalmente, rende ancora più urgente accelerare le riforme e attrarre capitali stranieri. A livello di singoli settori, gli occhi sono puntati in particolare su finanza e industria. Le banche e le assicurazioni beneficeranno di un contesto di tassi meno artificialmente bassi, dopo trent’anni di deflazione. L’industria, invece, cavalca sia la riforma interna sia la domanda globale, con un focus crescente su difesa e semiconduttori. Il Giappone, ha sottolineato il gestore di T. Rowe Price, è infatti un partner strategico della Nato e dell’Australia nei programmi di spesa militare.

Andrea Telara