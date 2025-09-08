"Il dollaro in affanno non vede la ripresa"

IL 2025 POTREBBE passare agli annali della finanza come l’anno del grande dietrofront del dollaro. Tra gennaio e luglio, la valuta americana ha perso oltre il 12% rispetto alle principali monete del pianeta, firmando la peggiore performance semestrale dal lontano 1973. Dopo l’impennata di fine 2024, per il biglietto verde è arrivata infatti una discesa bruciante. Nelle ultime settimane i cambi hanno ritrovato una certa stabilità, ma diversi esperti delle case d’investimento avvertono: non c’è da farsi troppe illusioni. Nel 2026, il biglietto verde rischia di indebolirsi ancora.

La pensa così per esempio Kiran Kowshik, strategist globale per il mercato dei cambi della banca svizzera Lombard Odier, che ha espresso la sua posizione in un’analisi pubblicata alla fine di agosto. Kowshik ha innanzitutto posto l’accento sull’andamento dei tassi di interesse che hanno sempre conseguenze dirette sull’andamento dei cambi. Quando la banca centrale di un paese decide di alzare i tassi, infatti, le attività finanziarie di quello stesso paese diventano più remunerative, attirando flussi di capitali che vanno aumentare le quotazioni della moneta nazionale. Viceversa, quando i tassi diminuiscono, le attività finanziarie di un paese e la sua moneta tendono a deprezzarsi. Il nocciolo della questione, secondo Lobard Odier, oggi sta tutto nelle prossime mosse della Federal Reserve (Fed), la banca centrale statunitense.

La Fed, guidata da Jerome Powell, ha già fatto capire che a settembre scatterà il primo taglio dei tassi dopo anni di politica restrittiva. L’obiettivo è ridurre il costo del denaro fino al 3,75% entro fine anno, livello considerato "neutro": né troppo espansivo né troppo restrittivo. Ma il contesto globale è radicalmente diverso rispetto al passato. Negli ultimi venticinque anni, i cicli di politica monetaria sono stati quasi sempre sincronizzati. Quando la Fed tagliava i tassi, la Banca Centrale Europea (Bce), la Bank of England e la Banca del Giappone (BoJ) seguivano a ruota. Così i differenziali di rendimento tra le varie monete si stabilizzavano e il dollaro non subiva eccessive pressioni. Oggi lo scenario è l’opposto: la Bce e la Banca nazionale svizzera hanno già concluso i rispettivi cicli di riduzione dei tassi, la BoJ continua ad alzare cautamente il costo del denaro e soltanto la Banca d’Inghilterra sembra intenzionata a tagliare i tassi in parallelo con Washington. Risultato: la Fed appare quasi isolata, e il dollaro rischia di pagarne il prezzo. Non basta.

A zavorrare la valuta americana contribuiscono anche i timori sul deficit pubblico in crescita a Washington. Chi potrebbe approfittarne? In prima fila l’euro il cui tasso di cambio, che secondo Kowshik, può salire fino a quota 1,22 sul dollaro nell’arco di un anno. Ma non solo: sono attese in rialzo da Lombard Odier anche le valute asiatiche di Paesi creditori (cioè quelli che hanno forti esposizioni asset esteri soprattutto negli Usa).

Il riferimento è a monete come quelle della Corea del Sud, Taiwan e la Thailandia, oltre a allo yen, alle corone nordiche e al dollaro canadese. Perfino il rand sudafricano e lo shekel israeliano, potrebbero acquistare smalto nei mesi a venire. Più incerta invece la traiettoria del franco svizzero, che tende a rafforzarsi nei momenti di turbolenza ma che potrebbe apprezzarsi meno del solito se l’Eurozona mostrerà segnali di vitalità. Diverso il discorso per la sterlina britannica: con i tagli attesi della Bank of England e il peso di un debito pubblico elevato, la moneta di Sua Maestà potrebbe perdere terreno rispetto alle altre divise.