Il colosso Fideuram festeggia a Milano

AMBASCIATORI DI FIDEURAM, cioè della maggiore rete di consulenti finanziari italiani. È l’"onorificenza" assegnata a 60 professionisti premiati nelle scorse settimane all’Auditorium di Milano La Verdi. L’evento si intitolava "Ambassador 2023" e ha visto la presenza dei vertici di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking: il presidente Paolo Molesini, l’amministratore delegato Tommaso Corcos e il condirettore generale Fabio Cubelli. I destinatari del premio sono stati 60 consulenti finanziari, uomini e donne, che hanno dedicato alla banca gran parte della propria carriera e sono stati "testimoni dei valori fondanti dell’azienda".

Tra gli ospiti dell’evento condotto da Nicola Savino c’era Mario Rasetti, professore emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino che ha parlato del potenziale e del valore dell’intelligenza artificiale. L’innovazione tecnologica, il passato e il futuro si sono dunque intrecciati in un appuntamento organizzato da Fideuram che indubbiamente è la rete pioniera in Italia nella consulenza finanziaria, avendo oltre 50 anni di storia alle spalle. Oggi Fideuram ISPB (che ha assunto l’attuale denominazione dopo essere entrata diversi anni fa nell’orbita del gruppo Intesa Sanpaolo) gestisce risparmi per quasi 290 miliardi di euro attraverso la sua rete di consulenti, che annovera tra le proprie fila oltre 6.500 professionisti. La maggior parte, cioè più di 4.900, lavorano con Banca Fideuram, il nucleo originario del gruppo che ha inglobato lo scorso anno Sanpaolo Invest. Più di mille consulenti fanno invece capo a Intesa Sanpaolo Private Banking, la divisione del gruppo Intesa Sanpaolo che si occupa dei clienti di fascia medio-alta che hanno a disposizione un patrimonio di oltre 500mila euro. Nel 2021, è entrata nella galassia di Fideuram Ispb anche IWBank Private Investments, che prima era controllata da Ubi Banca e ha assunto l’attuale collocazione dopo che, a monte, la sua ex capogruppo ha subito la scalata di Intesa Sanpaolo.

Oltre alla rete dei consulenti finanziari, Fideuram controlla due società di gestione del risparmio, una in Italia e un’altra in Irlanda, che hanno asset per quasi 107 miliardi di euro, di cui 42 miliardi sono investiti in fondi comuni, altri 51 miliardi in gestioni di portafoglio per risparmiatori privati e altri 13 miliardi ancora in gestioni di portafoglio istituzionali.

Andrea Telara