Hoffman difende il titolo di campione del trading

FIN DALLA SUA prima edizione, YouFinance è stata una importante e rara occasione per vedere all’opera grandi esperti internazionali, presenti in sala o collegati da remoto. E questa sesta edizione si annuncia, in questo senso (info e iscrizioni su www.youfinance.it) ancora più "ricca". Tra i grandi relatori internazionali ci sarà Dan Gramza protagonista dell’evento su "Come identificare e sfruttare le opportunità nel 2024". Questo veterano trader ed educatore, gestore della Gramza Capital Management, Inc. e dangramza.com, fornirà spunti sulle opportunità di trading, esplorando fino a 22 mercati future. Attingendo a oltre 30 anni di esperienza di trading, Dan condividerà con i partecipanti la sua strategia proprietaria Behavioral Japanese Candle, che può essere applicata su più mercati e su diversi intervalli di tempo.

Altro appuntamento significativo è quello sul trading con le Bande di Bollinger. John Bollinger, anticipa l’ad di TraderLink Mauro Pratelli "ci insegnerà a trovare operazioni redditizie utilizzando le bande di trading da lui sviluppate". Quindi come interpretare le Bande di Bollinger, come integrare i due classici indicatori delle Bande di Bollinger, %b e BandWidth, come utilizzare le Bande di Bollinger per diagnosticare e agire su modelli di mercato e come trovare set up commerciali, inclusi lo squeeze e il bulge. Le Bande di Bollinger, aggiunge Pratelli "sono ampiamente utilizzate dai trader di tutto il mondo per prevedere l’andamento dei prezzi e migliorare i risultati di trading. Le bande possono essere applicate a tutti i mercati finanziari, inclusi futures, azioni, forex e materie prime, e possono essere utilizzate in quasi tutti i lassi di tempo, da quelli molto brevi a quelli orari, giornalieri, settimanali o mensili".

Infine l’attesa finalissima delle gare di trading vedrà adrenalina pura e quindi l’americano Rob Hoffman pronto a difendere il suo titolo di campione, conquistato lo scorso anno a YouFinance, che affronterà in trading vero, con denaro reale, i campioni italiani Davide Biocchi ed Eugenio Sartorelli. Al termine premiazione anche dei visitatori che parteciperanno con il simulatore di trading in sala e dei migliori partecipanti al trading BootCamp, iniziativa che prepara i trader alla gara nazionale di trading con denaro reale, ITCup.

A. Pe.