Hi-tech made in Usa. L’analisi di Usb Gwm:: "Margini di crescita"

HANNO CORSO molto ma possono correre ancora. È la prospettiva delle azioni americane del settore tecnologico secondo gli strategist di Ubs Gwm (Global Wealth Management), la divisione del gruppo elvetico Ubs che si occupa dei grandi patrimoni appartenenti alla clientela più facoltosa. Nonostante le valutazioni elevate, che hanno visto il listino di settore Nasdaq toccare nuovi record, gli esperti del colosso bancario svizzero intravedono ulteriori margini di crescita per il comparto hi-tech, sostenuto da utili solidi e investimenti record nell’intelligenza. "Non vediamo nelle valutazioni elevate un motivo per ridurre l’esposizione al settore tecnologico", ha sottolineato in una recente analisi il team degli investimenti di Ubs Gwm che ha evidenziato due aspetti. Il primo è che oggi le azioni hi-tech statunitensi hanno effettivamente un rapporto elevato tra il prezzo in Borsa e gli utili attesi, un indicatore che nel gergo finanziario viene identificato con la sigla P/E (price/earning). Tuttavia, sottolineano gli analisti, "un P/E elevato, da solo, raramente determina la direzione dei mercati nel breve termine".

La vera bussola restano i profitti. E quelli, soprattutto nel settore tecnologico, continuano a sorprendere: l’81% delle società dello S&P 500, l’indice che raggruppa le più importanti azioni statunitensi, ha battuto le stime sugli utili, mentre i ricavi di certi segmenti di mercato come il cloud computing crescono a un ritmo di oltre il 25% annuo. Anche il business dell’intelligenza artificiale rimane vivissimo. Lo testimonia la recente notizia che riguarda il produttore di semiconduttori Broadcom, beneficiario di un maxi ordine di chip da 10 miliardi di dollari, destinato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ovviamente, per Ubs Gwm è bene non esagerare con l’euforia e non dimenticare che il sentiment della comunità finanziaria resta cauto. Secondo l’ultimo sondaggio svolto dall’associazione degli investitori americani è infatti in aumento la quota di operatori ribassisti, cioè quelli che scommettono su una retromarcia dei listini. A settembre hanno raggiunto il 43,4% del totale, contro una media storica del 31%. Questa prudenza, secondo Ubs Gwm, lascia spazio a ulteriori rialzi. La strategia consigliata è sfruttare la volatilità per rafforzare le posizioni nei segmenti più difensivi del software e dell’internet, senza trascurare le opportunità dell’intelligenza artificiale.