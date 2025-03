Goldman Sachs lancia la strategia. Climate Credit

GOLDMAN SACHS Alternatives ha lanciato una nuova strategia dedicata al private credit e incentrata sull’offerta di soluzioni di finanziamento personalizzate per le imprese che operano nel settore climatico e ambientale. La strategia, che ha già raccolto un miliardo di dollari da investitori istituzionali, si concentra su investimenti senior e consente di investire lungo tutta la struttura del capitale, in un settore caratterizzato da un crescente fabbisogno di capitali, sostenuto da fattori macroeconomici favorevoli. Le soluzioni sostenibili sono emerse come un tema chiave per molte aziende, mentre innovazione e scala stanno aumentando l’efficacia dei costi di molte soluzioni climatiche, e le considerazioni politiche stanno creando opportunità di mercato uniche. Finora la raccolta di capitale private debt destinato agli investimenti sostenibili è stata limitata rispetto ai fondi raccolti nel private equity. La scarsità di questo tipo di capitale, unita a una crescente domanda, ha generato un significativo squilibrio tra offerta e domanda, creando opportunità rilevanti per finanziatori. A fronte di cambiamenti normativi, incentivi fiscali e della progressiva crescita delle industrie legate alla transizione climatica, sempre più aziende stanno cercando soluzioni di debito flessibili per soddisfare le proprie esigenze di finanziamento.

Questa nuova strategia è gestita dalla divisione Private Credit di Goldman Sachs Alternatives. Grazie a una presenza globale, all’esperienza nel navigare scenari di mercato complessi e alla capacità di operare su larga scala, Goldman Sachs è spesso il partner di riferimento per aziende e investitori istituzionali alla ricerca di soluzioni di finanziamento innovative.

"Vediamo opportunità significative per colmare il divario tra offerta e domanda nel settore del private credit legato alla transizione climatica – commenta James Reynolds (nella foto), Global Co-Head of Private Credit di Goldman Sachs Alternatives – Se da un lato sono state raccolte ingenti somme di capitale per investimenti in private equity in questo settore, dall’altro sono necessarie soluzioni di debito per garantirne un’ulteriore espansione. Siamo impazienti di collaborare con le principali società e investitori istituzionali per generare valore per i nostri clienti e siamo profondamente grati per il supporto mostrato dagli investitori per questa nuova strategia".

Alberto Levi