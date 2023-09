Fondi aperti e chiusi Ecco come aderire

SE IL CONFRONTO dei rendimenti con quelli del Tfr non è stato così positivo negli ultimi anni, la previdenza complementare rimane una grande opportunità per costruirsi una pensione di scorta, soprattutto per i giovani. Ma come aderire? Innanzitutto l’iscrizione avviene in maniera differente se si tratta di un fondo pensione aperto o chiuso. Nel primo caso la sottoscrizione avviene direttamente attraverso la società di gestione del risparmio che offre il fondo, la banca o la compagnia di assicurazione. Se si tratta invece di un fondo pensione chiuso, l’adesione va comunicata all’azienda per cui si lavora, in quanto dovrà sapere di dovere destinare il Tfr al fondo pensione e, nel caso, se deve versare il contributo aggiuntivo spettante.

Costi e vantaggi. Come spiegano ad Altroconsumo, i vantaggi legati all’adesione di un fondo pensione sono prima di tutto fiscali. I versamenti sono deducibili per un importo massimo annuo di 5.164,57 euro e il vantaggio fiscale aumenta in base al reddito e quindi all’aliquota Irpef applicata. Per esempio per un reddito da 40.000 euro l’aliquota marginale è il 35% per cui su ogni mille euro investiti nel fondo (fino al tetto annuo dei 5.164,57 euro) si risparmiano 350 euro di imposte. In pratica un rendimento del 35% che non ha confronti tra i prodotti finanziari. Un ulteriore vantaggio in termini di tassazione dei fondi pensione è sui rendimenti soggetti a tassazione agevolata, visto che l’aliquota è del 12,5% per gli investimenti fatti in titoli di Stato, ma solo del 20%, anziché del 26%, per quelli in bond societari e in azioni. Infine, sui fondi pensione non si paga il bollo di legge presente sugli altri investimenti: è un altro 0,2% risparmiato ogni anno.

Infine, quando si va in pensione, tutto quanto accumulato nel fondo pensione sarà in parte imputabile ai versamenti effettuati – nel caso di un fondo chiuso si aggiungono anche il Tfr e i contributi del datore di lavoro – e in parte sarà imputabile ai rendimenti realizzati dalla gestione del fondo. Oltre a quelle sui rendimenti, ci sono da pagare le tasse sulla parte di contribuiti sui cui si è beneficiato dei vantaggi fiscali, e sull’eventuale Tfr. Su questa parte di tesoretto pensionistico le tasse saranno comprese tra un massimo del 15% e un minimo del 9%.

A. Pe.