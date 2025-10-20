Fisso batte variabile ma c’è interesse

GUARDANDO al mercato dei mutui in Italia, nonostante il calo significativo dei tassi variabili negli ultimi mesi, la stragrande maggioranza dei clienti MutuiOnline.it (93,8% del mix) continua a privilegiare la stabilità del tasso fisso, confermando anche nel terzo trimestre del 2025 una tendenza consolidata nel tempo. Tuttavia, si registra un aumento dell’interesse verso il tasso variabile, che passa dal 2,8% del totale delle richieste nel trimestre scorso al 4,9% attuale, il valore più alto registrato dall’inizio del 2023.

Questo dato evidenzia una crescente apertura dei consumatori verso soluzioni più flessibili, soprattutto in un contesto di tassi in discesa. Nel periodo luglio-settembre di quest’anno si osserva inoltre una crescita della quota di richieste per l’acquisto della prima casa, che passa dal 57,9% del mix nel periodo aprile-giugno al 62,8% attuale. La crescente fiducia nel mercato è poi confermata anche dall’aumento degli importi medi richiesti, che con un dato di 142.352 euro nel terzo trimestre sono tra i più alti degli ultimi 10 anni. Il valore degli immobili, invece, si mantiene pressoché stabile a 222.900 euro in media, non lontano dal picco registrato nel 2019 quando erano sui 235.695. Anche la durata dei mutui richiesti si mantiene stabile, attestandosi a 24 anni e 5 mesi in media, mentre l’età dei richiedenti oggi supera di poco i 40 anni. Il tasso fisso, secondo Kìron Partner, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, vince con il 96,3% dei contratti anche sul fronte dei mutui per l’acquisto di una seconda casa, dalla vacanza all’investimento per la rendita con l’affitto. Chi compra una seconda casa ha solitamente una situazione finanziaria solida e quindi richiede finanziamenti più bassi in proporzione al valore dell’immobile e usa spesso capitali propri, riducendo la necessità di un mutuo elevato.

In generale poi le banche considerano i mutui per le seconde case più rischiosi perché in caso di difficoltà finanziarie è più probabile che un debitore smetta di pagare il mutuo della seconda casa, piuttosto che il mutuo della casa nel quale dimora abitualmente. Pertanto, spesso, le condizioni di accesso al mutuo sono più rigide e i tassi più alti. Per queste ragioni l’importo medio erogato riferito alle seconde case è più basso, con un mutuo medio di 109.543 euro.

A.Pe.