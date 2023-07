Finarte boom In archivio il miglior semestre di sempre

È STATO un primo semestre dell’anno più che positivo per Finarte, la storica casa d’aste nata nel 1959 per iniziativa del banchiere milanese Gian Marco Manusardi e da qualche anno tornata agli antichi splendori grazie all’acquisizione del marchio da parte di un gruppo di nuovi soci e investitori. I risultati ottenuti confermano infatti le strategie di crescita e presenza sul mercato auspicate con la nascita della "nuova" Finarte nel 2014: l’idea era quella di creare una casa d’aste di collezionisti per i collezionisti, il cui core business fosse quello di organizzare aste pubbliche e vendite private di opere d’arte e beni preziosi mettendo a disposizione di venditori, acquirenti e investitori i propri esperti per offrire una consulenza tecnica e finanziaria per l’acquisto e per la vendita di opere d’arte, fotografia, libri, oggetti di design, gioielli e orologi, luxury fashion, vini, distillati e automobili da collezione. A quasi 10 anni dalla rinascita, la casa d’aste – oggi con sede sia a Milano che a Roma – conta più di 20 dipartimenti attivi per oltre 50 aste all’anno e registra il miglior risultato di sempre in un primo semestre, raggiungendo i 17,5 milioni di aggiudicato totale.

La prima metà del 2023, commenta l’ad Vincenzo Santelia (nella foto a destra) "è stato un semestre importante per Finarte: la crescita è stata dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2022 e questi primi sei mesi hanno eguagliato il fatturato del 2019, a dimostrazione della forte crescita di tutti i dipartimenti". In questi primi mesi dell’anno, prosegue Santelia "abbiamo aumentato ulteriormente il numero di aste, ampliato l’offerta con nuove aree (Arredi Antichi, Giocattoli d’epoca), sviluppato le Private Sales con un’importante collezione di automobili, aggiudicato un’opera agli Uffizi (Jan Soens, Autoritratto del pittore con i due figli, esposta dal 10 luglio), implementato le sinergie con Czerny’s che dall’ottobre 2022 fa parte del Gruppo Finarte e ci stiamo strutturando per importanti cambiamenti in previsione di un’ulteriore forte crescita nel 2024. Abbiamo rafforzato la squadra, il team di persone che lavora per Finarte è oggi composto da più di 60 persone che, tutte insieme, vantano oltre mezzo millennio di esperienza cumulata. Questo numero non esprime solo il nostro talento complessivo ma anche l’importante know-how che mettiamo a disposizione dei nostri clienti".

La top list delle aggiudicazioni in asta della prima metà dell’anno vede al primo posto l’opera di Antonio Ligabue ‘Gatto con topo, 1952-1962’ (nella foto a sinistra in alto), venduta a 223.700 euro. Al secondo posto un importante gruppo scultoreo in terracotta dipinta raffigurante Perseo e Andromeda della Scuola Italiana, secolo XVII, aggiudicato a 199.300 euro. Nelle posizioni dal terzo al quinto posto troviamo invece il settore del lusso con la 1949 Alfa Romeo 6C 2500 Sport (Pininfarina), venduta a 116.500 euro, un orologio Patek Philippe Nautilus 37001, New-old-stock, anni ‘80 (nella foto a sinistra in basso), aggiudicato a 88.200 euro e un raro bracciale orologio serpente di Bulgari del 1960 circa venduto a 78.200 euro.

"Arte Moderna e Contemporanea e Gioielli – prosegue Santelia – si confermano i settori trainanti, con nuovi importanti record: 3,5 milioni di euro per l’arte e quasi 3 per i preziosi. Gli Orologi mantengono alto l’interesse dei collezionisti e i dipartimenti più tradizionali (Antico, Libri, Arte dell’Ottocento) si consolidano sia dal punto di vista della raccolta che dei risultati, incrementando il numero delle aste. Abbiamo registrato un forte interesse verso l’Arte Orientale mentre continua la tendenza positiva di Fotografia, Fashion, Design e Vini e Distillati".

Per quanto riguarda il prossimo semestre e l’anno a venire, Finarte ha in previsione un’ulteriore espansione e di avvicinarsi ancor di più alle esigenze di un pubblico sempre più connesso, consapevole e internazionale. Lo scorso ottobre ha acquisito Czerny’s, storica casa d’aste di Sarzana e una delle più importanti realtà in Europa nel settore delle Armi Antiche e della Militaria. Già nel luglio 2017 presero forma le prime strategie di espansione di Finarte con l’acquisizione di Minerva Auctions, unione che produsse un ampliamento dell’offerta dei dipartimenti, della qualità delle aste e del calendario diviso tra Milano e Roma.

Riguardo i prossimi passi, conclude Santelia "abbiamo appena festeggiato l’asta numero 200: il numero di aste è in aumento continuo di anno in anno e durante il mese di agosto proporremo online le vendite a tempo di Fotografia, Swatch, Arte Orientale e Arredi, così da non fermarci nemmeno in quei momenti che per tradizione – nel settore delle aste – sono sempre stati considerati ‘di pausa’. A settembre partiremo subito con l’asta di Grafica a Milano e quella di Giocattoli, che avrà lo scopo di avvicinare tanti nuovi collezionisti poiché saremo all’esterno delle nostre mura ‘classiche’ – si terrà infatti a Cremona durante la Fiera del Giocattolo d’epoca – Dopo una prima fase di sperimentazione, stiamo sempre più inserendo applicazioni di intelligenza artificiale nei nostri processi operativi per diventare ancora più bravi nel nostro mestiere: trovare, per ogni opera che ci viene affidata, il miglior possibile possessore".