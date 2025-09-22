Finanza & Risparmio

PER DECENNI LA CINA è stata la "fabbrica del mondo": un paese che produceva a basso costo ciò che altri avevano progettato. Oggi però lo scenario è cambiato radicalmente. In molti settori tecnologici, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalle batterie alle auto elettriche, Pechino detta ormai il passo. L’ultimo caso eclatante è quello di DeepSeek, una start-up cinese specializzata in intelligenza artificiale che ha catturato l’attenzione dei mercati internazionali nei mesi scorsi. "La rapida ascesa di DeepSeek ha puntato i riflettori sulle crescenti ambizioni tecnologiche della Cina", spiega Angel Su, portafoglio manager della casa d’investimenti Rbc BlueBay che ha dedicato di recente un’analisi all’industria hi-tech di Pechino.

I numeri parlano chiaro. Nel 2009 la Cina deteneva appena il 7,5% delle domande di brevetto internazionali. Nel 2023 è arrivata al 25,5%, superando Stati Uniti e Giappone. "Pechino ha compiuto progressi notevoli nell’innovazione, trasformandosi da centro manifatturiero a leader globale in numerosi settori tecnologici", sottolinea Su.

Il cambiamento è alimentato anche da un’enorme disponibilità di capitale umano: ogni anno milioni di giovani laureati in materie scientifiche entrano nel mercato del lavoro, creando un bacino di competenze senza rivali. Nel settore automobilistico si tocca con mano questo trend. Dal 2009 la Cina è diventata il primo produttore mondiale di veicoli. Nel 2023 ne ha sfornati 30,2 milioni, quasi un terzo della produzione globale. Una crescita trainata soprattutto dalle auto elettriche: Pechino è ormai il più grande mercato del pianeta per questo segmento di business. Un dato, in particolare, colpisce: oltre la metà delle nuove vetture vendute in Cina nel 2023 rientrava nella categoria delle "auto intelligenti".

"Mentre il governo perfeziona le normative per garantire la sicurezza dei consumatori, la guida autonoma è considerata un’area di crescita a lungo termine", osserva Su. Ma non è solo questione di volumi. La Cina domina anche la catena di fornitura delle batterie: produce l’85% di quelle globali, l’82% dei materiali catodici e il 93% di quelli anodici. Aziende come Catl guidano la trasformazione. "Catl mantiene un vantaggio competitivo con offerte ad alte prestazioni e controlla il 43% del mercato cinese delle batterie per auto elettriche", precisa la portafoglio manager di Rbc BlueBay.

Anche nell’IA la Cina gioca una partita da protagonista. Ha il maggior numero di sviluppatori attivi fuori dalle big tech americane e punta a diffondere le applicazioni di massa, abbattendo i costi. "L’obiettivo della Cina non è tanto sviluppare l’IA più avanzata, quanto accelerarne l’adozione grazie a efficienze di costo", chiarisce Su. La strategia è chiara: diventare leader globale del settore entro il 2030, obiettivo fissato dal governo già nel 2017. Start-up come DeepSeek o Zhipu lavorano su modelli linguistici e progettazione di chip, segno di un impegno strutturale che va ben oltre la propaganda. Il percorso non sarà lineare: permangono differenze tecnologiche con l’Occidente e restano incognite su applicazioni come la robotica umanoide. Tuttavia, conclude Su, "si osservano sforzi proattivi delle aziende cinesi e un impegno incrollabile verso la continua innovazione tecnologica". Per chi guarda alla Cina dal punto di vista finanziario, il messaggio è duplice. Da un lato, il paese rappresenta un serbatoio enorme di opportunità legate all’innovazione. Dall’altro, il mercato resta complesso, con rischi geopolitici e regolatori che richiedono un approccio selettivo.