Finanza & Risparmio

PER ANNI È RIMASTO ai margini dei radar degli investitori occidentali, schiacciato tra i giganti dell’Asia già sviluppati come la Cina e l’India e la volatilità dei cosiddetti mercati di frontiera. Ma oggi il Vietnam sta finalmente raccogliendo i frutti di una lunga marcia verso la maturità finanziaria. Lo scorso 7 ottobre, la società statunitense Ftse Russell, specializzata nella creazione di indici di Borsa, ha annunciato la promozione del paese asiatico dallo status di "frontier market" a quello di "emerging market". Non sarà più cioè un mercato di frontiera, con uno sviluppo in fase embrionale, ma vero e proprio paese emergente, che ha un’economia in una fase un po’ più avanzata, seppur con ancora notevoli margini di crescita. Tradotto in soldoni, questo cambio di status può essere una calamita capace di attrarre una montagna di capitali stranieri sui mercati finanziari vietnamiti, poiché i fondi di investimento internazionali rimodelleranno i loro portafogli, includendo anche i titoli quotati alla Borsa nazionale di Ho Chi Minh City.

Secondo le stime della casa d’investimenti Julius Baer, l’inclusione del Vietnam nell’indice Ftse Emerging, prevista per il 21 settembre 2026, potrebbe attrarre tra 1,5 e 6 miliardi di dollari di nuovi investimenti. "L’ingresso nell’indice dei mercati emergenti è un traguardo importante", spiega Jen-Ai Chua, analista azionaria di Julius Baer, "che conferma la solidità delle riforme economiche adottate dal Vietnam e che dovrebbe favorire ulteriore liquidità e trasparenza". La promozione non significa però che la strada sia tutta in discesa. Ftse Russel ha previsto infatti una revisione intermedia nel marzo 2026 per verificare i progressi del Vietnam nell’apertura dei mercati agli intermediari finanziari globali, condizione essenziale per un’integrazione piena nei mercati internazionali. Intanto, la Borsa di Ho Chi Minh City ha reagito con entusiasmo alla notizia, con un rialzo del 3,7% dopo una settimana dall’annuncio e una performance del 30% dall’ inizio anno. Tuttavia, ricorda Chua, "non abbiamo fretta di aumentare la nostra esposizione sul Vietnam nel breve periodo". L’esperienza passata di altri Paesi promossi, dall’Arabia Saudita al Qatar insegna: dopo l’euforia iniziale determinata dal passaggio allo status di mercati emergenti e non più di frontiera, i listini di queste nazioni si sono mosse in maniera divergente. Oltre al Vietnam, però, altri mercati dell’Estremo Oriente iniziano a catturare l’attenzione degli investitori. Tra questi spiccano le Filippine, spesso sottovalutate ma con dinamiche simili a quelle della vicina Indocina: una popolazione giovane, consumi interni in aumento e un’economia sempre più orientata ai servizi. Secondo Ernest Yeung, gestore azionario sui mercati emergenti della casa d’investimenti americana T. Rowe Price, le Filippine e il Vietnam sono esempi di economie che crescono più grazie alla domanda domestica che all’export. Per Yeung, il contesto globale è favorevole: dopo anni di disinteresse, i mercati emergenti stanno tornando dunque sotto i riflettori. Le valutazioni dei titoli dei paesi in via di sviluppo, poi, restano allettanti. Gli utili delle società dei mercati emergenti sono cresciuti di oltre il 20% nell’ultimo anno, ma il rapporto prezzo/utili, cioè tra il valore di mercato delle azioni e i profitti attesi, resta ben inferiore a quello dell’indice americano S&P 500. L’Asia, insomma, non è soltanto la Cina o l’India. Tra Hanoi e Manila sta emergendo una nuova geografia della crescita, fatta di economie agili, giovani e sempre più integrate nei circuiti globali.