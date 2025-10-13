Finanza & Risparmio

IL TAGLIO dei tassi di interesse deciso nelle scorse settimane dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, ha fatto partire un nuovo rally sulle Borse mondiali. A ricordarlo è l’Investment outlook di ottobre di Ing, il documento mensile che contiene le previsioni sui mercati finanziari redatto da Bob Homan, responsabile investimenti del gruppo finanziario olandese. Secondo l’analisi di Homan, il calo del costo del denaro rappresenta un potente motore per il mercato azionario, al punto che Ing ha deciso di alzare il peso delle azioni detenute nel portafoglio, passando da una posizione neutrale a un sovrappeso leggero. La spiegazione di questo cambio di visione è molto semplice: "Chi avesse venduto al primo record annuale toccato da Wall Street", scrive l’autore del report, "avrebbe perso gran parte della ripresa. Restare investiti resta la strategia migliore". E in effetti, malgrado il balzo dei listini e le valutazioni più alte, Ing non vede motivi per ridurre l’esposizione del portafoglio all’azionario.

Nella selezione settoriale, Ing ribadisce la sua preferenza per le società legate all’intelligenza artificiale: tecnologia, comunicazioni e finanziari sono i comparti su cui mantenere la rotta. Piace anche il real estate quotato, cioè le società legate al settore immobiliare, sostenute dal taglio dei tassi di interesse, che ha solitamente effetti positivi sul mercato dei mutui e del mattone. Positiva anche la prospettiva per le small cap americane ed europee, le società a piccola e media capitalizzazione. Inoltre, Ing resta positiva sui mercati finanziari dei paesi emergenti, trainati dalle performance eccezionali della Cina, dove colossi come Alibaba e Baidu stanno cavalcando il boom dell’intelligenza artificiale, nonostante le restrizioni Usa. Sul fronte obbligazionario, la posizione complessiva di Ing è di neutralità.

Tuttavia, non mancano diverse sfumature anche nel mondo del reddito fisso: la posizione di Ing è infatti di sovrappeso sui corporate bond investment grade, le obbligazioni emesse da società private con rating superiore alla tripla B, considerate più difensive. Sottopeso invece sui titoli di Stato, penalizzati dal timore sulla sostenibilità dei conti pubblici e dalla pressione sulle scadenze lunghe. Più equilibrato invece il posizionamento su high yield, i bond ad alto rendimento e il debito dei paesi emergenti che restano in area neutrale. Un altro effetto dei tagli Federal Reserve riguarda la curva dei rendimenti, oggi più inclinata: i tassi a breve scendono, mentre le scadenze lunghe restano elevate. Questo scenario favorisce gli istituti finanziari, che vedono crescere i loro margini di interesse. Non a caso, il settore bancario figura tra quelli da tenere in portafoglio.

A livello geografico, il report di Ing sottolinea la distanza tra Stati Uniti e Cina (entrambi protagonisti del rally dei mercati grazie al boom tecnologico) e l’Europa, che "paga la mancanza di grandi player quotati e resta indietro rispetto al trend". In sintesi, la bussola di Ing per ottobre segna un sovrappeso per le azioni (in particolare nei settori della tecnologia, nelle comunicazioni, nella finanza, nei paesi emergenti, nell’immobiliare e nelle small cap), un sovrappeso sui corporate bond con rating superiore alla tripla B (l’investment grade), un sottopeso sui titoli di Stato e una posizione neutrale sulle obbligazioni high yield e sul debito emergente. E’ una ricetta per il portafoglio che scommette sull’innovazione e sulla solidità del credito, con un avvertimento finale: i mercati sono già tirati ma, finché il motore dei tassi bassi gira, conviene restare seduti in carrozza.