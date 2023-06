Le Zes del Sud sono una importante possibilità di investimento per le aziende di tutto il Paese e di attrazione di investimenti internazionali. Si tratta di 8 aree destinatarie di agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. In altri Paesi le zone economiche speciali si sono affermate come efficaci strumenti in grado di sostenerne in modo robusto lo sviluppo economico. Portare all’attenzione degli investitori le opportunità delle Zes vuole essere un modo per supportare la crescita nelle aree del Mezzogiorno più in difficoltà.