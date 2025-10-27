Finanza e imprese, alleanza strategica. Banca Generali punta su Intermonte

NEGLI ULTIMI ANNI le aziende italiane hanno dimostrato grande resilienza e capacità di innovazione, affermandosi sia sul mercato interno che su quello internazionale, anche in contesti di instabilità economica e geopolitica. Le piccole e medie imprese, in particolare, hanno saputo mantenere la loro competitività in un panorama sempre più globale, rafforzando al contempo la propria solidità patrimoniale. Questo dinamismo è confermato dall’interesse crescente dei fondi di private equity, veicoli finanziari che acquisiscono partecipazioni di maggioranza o minoranza in aziende non quotate in Borsa, con la prospettiva di accompagnarle in un percorso di crescita negli anni successivi. Nel primo semestre del 2025, i fondi di private equity hanno concluso in Italia 229 operazioni, con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente. Per trasformare questi risultati in ulteriore espansione, diventa fondamentale il ruolo della finanza.

In attesa del rafforzamento di un mercato unico dei capitali, la crescita delle piccole e medie imprese può trovare un buon alleato nel private banking, cioè in quel variegato insieme di attività che le banche mettono in campo per la gestione della ricchezza dei clienti di fascia medio-alta, dotati di un patrimonio di una certa consistenza. E ciò diventa ancora più urgente in una fase in cui diverse small cap si stanno allontanando dalla Borsa con l’Euronext Growth Milan (Egm), il listino di Piazza Affari dedicato alle pmi. Questo mercato cresce, ma meno degli altri segmenti. "In assenza di un compiuto mercato unico dei capitali è difficile per il sistema attrarre una buona dose di liquidità; anche per questa ragione le pmi sono sempre più spesso attenzionate dai fondi di private equity che portano con sé diversi vantaggi e sono certamente un motore per lo sviluppo, ma non possono essere l’unico approdo", dice Andrea Ragaini (nella foto sopra), vicedirettore generale di Banca Generali. In questo scenario, il private banker si configura come un collegamento sempre più strategico tra il mondo imprenditoriale e quello finanziario, grazie a un rapporto di fiducia privo di conflitti d’interesse. Secondo ricerche accreditate, gli imprenditori costituiscono oggi il 23% della clientela del settore e gestiscono il 30% degli asset. La private bank si distingue in questo ambito, vantando una delle quote più significative di clienti-imprenditori. "Banca Generali protegge e gestisce patrimoni per circa 110 miliardi di euro. Perché un imprenditore si rivolge a una banca così?", dice ancora Ragaini, che aggiunge: "Lo fa per una logica di relazione di lungo periodo. Se il cliente imprenditore cresce, noi cresciamo insieme a lui. Siamo un interlocutore di riferimento che cerca di avvicinare l’imprenditore alle migliori competenze sul mercato: la vera bellezza dell’Italia è che un’azienda è diversa dall’altra, qualcuno ha bisogno di trovarsi di fronte a un private equity e qualcuno ha maturato la decisione di andare in Borsa. A seconda della tipologia dell’impresa e dell’imprenditore si deve creare un dialogo diverso. Il network di relazioni, unito al rapporto di fiducia, ci dà la possibilità di gestire il patrimonio di queste persone e di queste aziende".

Banca Generali ha posto l’attenzione verso le imprese rafforzando ulteriormente questa strategia con l’acquisizione di Intermonte. Questa storica sim milanese, punto di riferimento per gli investitori istituzionali, ha raccolto circa un miliardo di euro per le pmi italiane negli ultimi dieci anni. L’integrazione con Intermonte consente a Banca Generali di ampliare gli strumenti a disposizione dei propri consulenti, favorendo nuove opportunità di collaborazione tra banker e imprenditori. "Le aziende sentono sempre più l’esigenza di confrontarsi su temi strategici cruciali per la loro evoluzione, come operazioni straordinarie, accesso al mercato dei capitali, riorganizzazione della governance e pianificazione della successione. Il private banker, grazie a un rapporto fiduciario allineato agli obiettivi dell’imprenditore, offre un contributo prezioso. I nostri consulenti stanno dialogando con numerose imprese interessate a esplorare azioni strategiche e a ricevere supporto da partner qualificati", prosegue Ragaini.

I private banker del Leone promuovono questo dialogo attraverso un sistema di consulenza aperto, che si avvale della collaborazione con i migliori fornitori di servizi: dal project financing alle operazioni straordinarie, dalla ricerca di nuove strategie di crescita alla finanza d’impresa alternativa al credito tradizionale. Con Intermonte ora è possibile fare un passo in più. Dal momento della sua fondazione, il core business della sim è sempre stato il segmento delle mid e small cap italiane, le società a piccola e media capitalizzazione. Con i suoi servizi, la società copre il 95% del mercato italiano e vanta una posizione di leadership sia nella ricerca finanziaria, con una media di oltre 700 ricerche l’anno, che nel brokerage, con oltre il 10% dei volumi scambiati; inoltre, negli anni ha portato in Borsa, con la divisione di Investment Banking, oltre 60 eccellenze mid cap unite a svariate operazioni di fusione e acquisizione (M&A). "Quest’anno abbiamo arricchito ulteriormente la nostra offerta grazie all’ingresso di Intermonte nel gruppo. Con oltre trent’anni di esperienza nell’investment banking e nella consulenza alle pmi, l’acquisizione ci permette di elevare il livello dei servizi offerti ai nostri clienti-imprenditori. Stiamo costruendo un modello sinergico che unisce il private banking all’investment banking, per accompagnare gli imprenditori nel loro percorso quotidiano di crescita e competitività. È una missione che sentiamo profondamente: proteggere il patrimonio dei nostri clienti significa anche sostenere lo sviluppo delle loro aziende", conclude Ragaini.