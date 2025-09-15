Finanza digitale: la nuova era disegnata da Young Platform

IL MERCATO DEI DIGITAL ASSET sta vivendo una fase di maturazione senza precedenti, con la tokenizzazione di asset reali ( i Real World Assets) che emerge come uno dei segmenti più promettenti del settore. Secondo le più recenti analisi di mercato, questo comparto potrebbe raggiungere un valore di 16 trilioni di dollari entro il 2030, rappresentando una delle più significative rivoluzioni finanziarie della nostra epoca. La crescente adozione di framework normativi, come il regolamento europeo MiCAR sta creando le basi per un ecosistema più sicuro e trasparente, aprendo nuove opportunità per investitori istituzionali e retail. In questo contesto di rapida evoluzione, le aziende che sapranno combinare innovazione tecnologica e conformità normativa si posizionano come i futuri leader del settore.

Young Platform, azienda fintech che ha rivoluzionato l’accesso al mercato crypto in Italia, annuncerà il 19 settembre una svolta strategica: da crypto exchange a infrastruttura digitale per l’investimento e la gestione patrimoniale del futuro. L’annuncio sarà dato durante il Young Group Keynote a Palazzo Mezzanotte (sotto nella foto), sede di Borsa Italiana, evento riservato a una platea di investitori istituzionali, consulenti finanziari della rete Azimut, family office e decision maker del settore bancario e finanziario. Con questo passo, l’azienda aprirà ufficialmente un nuovo round di fundraising per sostenere un’evoluzione che ridisegnerà i confini tra finanza tradizionale e asset digitali. L’evento segnerà l’inizio di una nuova era per Young Group, denominazione che riflette la trasformazione da singola piattaforma a ecosistema integrato di aziende e nuovi servizi finanziari digitali. Questa evoluzione strategica vedrà il primo importante tassello con l’integrazione di una piattaforma di tokenizzazione all’avanguardia. L’integrazione rappresenta il modello per una strategia di crescita paneuropea attraverso acquisizioni mirate, che permetterà a Young Group di consolidare competenze complementari e di espandere rapidamente la propria presenza geografica. "Stiamo costruendo un vero ecosistema finanziario del futuro", anticipa Andrea Ferrero, co-Ceo di Young Platform. "La nostra visione è creare un ambiente dove la tecnologia blockchain si integri perfettamente con i servizi finanziari tradizionali".

Nicolas Bertrand, Chairman del gruppo, aprirà i lavori alle 9.30 con un intervento che delineerà il contesto macroeconomico e le opportunità nel settore della finanza digitale. Subito dopo, il co-Ceo Andrea Ferrero illustrerà nel dettaglio la visione di lungo termine dell’azienda, presentando la roadmap tecnologica e commerciale che guiderà Young Group nei prossimi anni. "Non stiamo semplicemente evolvendo, stiamo rivoluzionando il modo in cui le persone e le istituzioni interagiscono con i propri asset", dichiara Ferrero. "Il nostro ecosistema rappresenterà il punto di accesso unificato a un mondo di servizi finanziari oggi frammentati". La giornata sarà arricchita da due tavoli tematici.

Il primo, moderato da Valeria Portale, Responsabile dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, esplorerà ’Il business dei Digital Assets’ con Davide Leuzzi (Senior Partner e Head of Corporate Finance Advisory di Deloitte), Alexandru Stefan Gheban, Thomas Iacchetti (Ceo di Fleap) e Giuseppe Perrucci (Head of Digital Assets di Azimut). Il dibattito metterà in luce le opportunità della tokenizzazione di asset reali (Rwa), un mercato che potrebbe raggiungere i 16 trilioni di dollari entro il 2030. Il secondo panel affronterà le complessità del quadro legale e regolamentare, composto da Alessandro Negri Della Torre (Chief Legal Officer di Young Group), insieme ad Andrea Calvi (Partner di Pedersoli Gattai, specializzato in normative finanziarie), Federico Dettori (Socio di Gianni & Origoni, esperto di diritto societario e operazioni di acquisizione) ed Ettore Valsecchi (Consulente esterno in materia di antiriciclaggio per Young Platform). "La conformità normativa è una componente essenziale di ogni iniziativa e rappresenta il fondamento del rapporto di fiducia con investitori, mercato e stakeholder istituzionali", afferma Negri Della Torre.

Chiuderà i lavori Giorgio Medda, Ceo di Azimut Holding, partner strategico di Young Group. Young Group si prepara quindi ad una fase di accelerazione che includerà nuove acquisizioni strategiche in mercati chiave europei. I prossimi mesi saranno destinati al potenziamento del team tecnologico e all’espansione commerciale, per dare il via a un 2026 di crescita e consolidare la posizione di Young Group come l’infrastruttura di riferimento per la finanza del futuro.

La trasformazione di Young Group si fonderà su tre pilastri tecnologici e strategici. In primis sulla creazione di un ecosistema finanziario, che abiliterà pagamenti e lo scambio di asset digitali in un ambiente sicuro e conforme alle normative europee, superando l’attuale frammentazione. Poi, Young Group si posizionerà come partner tecnologico per le aziende che intendono digitalizzare asset reali (immobili, opere d’arte, crediti), offrendo un servizio end-to-end che va dalla consulenza alla gestione del ciclo di vita del token. E infine l’intera infrastruttura sarà progettata per essere nativamente conforme al regolamento MiCAR, garantendo i più alti standard di trasparenza, sicurezza e protezione per gli investitori, un fattore chiave per attrarre capitali istituzionali e consolidare la fiducia nel mercato degli asset digitali.