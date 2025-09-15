NELLA VITA QUOTIDIANA stiamo quasi sempre attenti alle scadenze degli alimenti, alla data di un appuntamento di lavoro piuttosto che al pagamento della rata del mutuo o di un prestito. Succede però di trascurare scadenze altrettanto importanti come quelle di documenti finanziari come assegni, libretti di risparmio, polizze o buoni fruttiferi, documenti che se dimenticati in un cassetto possono farci perdere denaro, soprattutto se si superano i limiti di legge. Per questo, nella gestione delle finanze, come ricordano gli esperti di Altroconsumo-In Tasca è importante essere meticolosi e non farsi sfuggire nulla. Gli assegni, soprattutto se dimenticati o conservati per troppo tempo, possono per esempio perdere validità. Gli assegni bancari devono essere incassati infatti entro 8 giorni, se emessi nello stesso comune, entro 15 giorni se da un comune diverso. Gli assegni circolari, invece, scadono dopo 3 anni dalla data di emissione. Conservare un assegno troppo a lungo può comportare inoltre problemi come la firma non più leggibile, la carta deteriorata o la revoca da parte dell’emittente. Se l’assegno è scaduto, non è più incassabile e viene considerato dormiente.

Alcuni strumenti finanziari più strutturati come i Buoni fruttiferi postali rischiano invece di andare in prescrizione trascorsi 10 anni dalla data di scadenza. E dopo ulteriori 10 anni, non è più possibile recuperarli. Come fare per non dimenticarli? Tenere nota, consigliano ad Altroconsumo, della data di emissione e controllare il tipo di buono per conoscere esattamente la durata e i termini di rimborso. I conti "dormienti" invece sono quelli che non registrano movimenti per 10 anni consecutivi. Attenzione: sono considerati movimenti le sole operazioni effettuate dal cliente. Se, per esempio, si ha un conto corrente con Btp depositati nel conto titoli, le operazioni di stacco e accredito cedola non sono considerati movimenti. Anche i libretti di risparmio e i depositi vincolati rientrano in questa categoria se non vengono movimentati per tempo. Allo scadere dei dieci anni questi conti vengono trasferiti d’ufficio al fondo Consap, il concessionario della Pubblica amministrazione deputato a gestire queste situazioni.

Cosa fare se ci si accorge che la banca ha "dismesso" un conto o un altro strumento di risparmio? Per prima cosa conviene consultare il sito ufficiale di Consap, dal quale è possibile provare a recuperare i dati del proprio conto, libretto o deposito dormiente. Questa operazione, tuttavia, deve essere fatta non oltre 10 anni dalla data di trasferimento del rapporto. Passato anche questo periodo, il fondo estingue il rapporto devolvendo le somme allo Stato. Prima di arrivare a questa spiacevole situazione, quindi, conviene segnarsi in agenda di controllare i propri conti e i propri depositi almeno una volta l’anno e di movimentarli. Altrimenti conviene chiuderli per non rischiare di perdere il denaro risparmiato. Anche le polizze assicurative infine possono risultare "dormienti" se non vengono riscosse dai beneficiari entro 10 anni dalla morte dell’assicurato.