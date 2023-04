Zurich Italia è particolarmente attiva anche nel segmento delle garanzie obbligatorie, coprendo una popolazione di circa 380mila assicurati. Per questo segmento Zurich Italia è la prima compagnia assicurativa a stipulare un accordo con un fondo di sanità integrativa, Sanimoda, volto a estendere la copertura assicurativa per la non autosufficienza al sistema welfare del settore tessile-abbigliamento-moda, che a partire dal 1° aprile 2023 si è arricchito di uno strumento previdenziale a tutela degli associati e delle famiglie.