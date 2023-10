"Investing Emilia-Romagna" costituisce il primo d’un ciclo di eventi che Banca Akros ha in programma di realizzare sui diversi territori allo scopo di favorire l’incontro e il dialogo tra gli investitori italiani e le aziende locali, in particolare le piccole e medie imprese, sia quelle quotate, sia quelle non quotate in Borsa. Le banche, la l’alleanza necessaria per far crescere imprese, territori e per competere sui mercati, i temi affrontati nell’incontro organizzato a Varignana da Banco BPM e Banca Akros in collaborazione con Borsa Italiana.