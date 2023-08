Artigiancredito è il consorzio fidi di riferimento del Centro Italia e si colloca ai vertici del sistema confidi italiano con oltre 1,1 miliardi di garanzie in essere. La vicinanza del consorzio alle imprese si traduce in una costante proposta di prodotti e servizi (tra l’altro sempre attivi quelli a disposizione delle aziende dell’Emilia Romagna che hanno registrato danni in relazione alle recenti inondazioni) che, tra i prossimi mesi di settembre e dicembre, si evidenzierà con ulteriori opportunità messe

a disposizione della base sociale.