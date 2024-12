La Pmi innovativa PlusAdvance nasce in provincia di Ancona, a Osimo, grazie all’inventiva di Massimiliano Gattari. Il suo obiettivo è creare una piattaforma finanziaria mediatrice in grado di ottimizzare i tempi di pagamento delle fatture tra clienti e fornitori, allargando l’operazione anche ai sistemi bancari e inserendo metodi di pagamenti alternativi al contante. La realtà dal 2020 a oggi ha supportato clienti come Gruppo Generali, Unicoop Tirreno, Coal, Dimar, Pam Panorama, Lago Design e Magazzini Gabrielli.