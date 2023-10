Longevity & Silver Economy sono le nuove frontiere della finanza. Dexter Shurney, direttore di Bluezone Medical e presidente del Bluezone Institute, tra i protagonisti dell’evento del gruppo di private equity Quadrivio, in collegamento da Los Angeles ha dichiarato: "Sulla base di oltre due decenni di ricerca, le Blue Zones stanno raggiungendo livelli insuperabili di salute e longevità per gli individui e le comunità a livello globale. È dunque importante adottare tutto ciò che è necessario per promuoverne la diffusione".