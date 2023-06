Il progetto Cremona Music Festival, parte di ‘Made4Italy’ è incentrato sulla liuteria, arte riconosciuta dall’Unesco come bene immateriale dell’umanità, che trova in città il suo luogo di elezione: sono più di 160 le botteghe che portano avanti la lavorazione di strumenti ad arco. Per valorizzare questo primato, a metà tra musica e cultura, Cremona è il polo di attrazione di turisti e appassionati che esplorano i teatri e gli auditorium della città per scoprirne il meglio, non solo da un punto di vista musicale ma anche enogastronomico e storico.