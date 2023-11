A FINE LUGLIO ha annunciato la chiusura – a quota oltre 100 milioni di euro – della raccolta di Ipo Club 2, fondo di investimento alternativo, promosso insieme al gruppo indipendente Azimut e focalizzato sul sostegno di imprese italiane eccellenti. Simone Strocchi (nella foto), fondatore e managing partner della advisor e investment company Electa Ventures, ha reso noto, nei giorni scorsi, che è stata effettuata la prima operazione finanziaria proprio grazie a questo fondo. In perfetta linea con la propria mission d’investimento, infatti, Ipo Club 2 ha acquisito una partecipazione del 10% nel capitale sociale di C-Med Aesthetics Spa, società farmaceutica pisana di prima generazione.

Il modello in cui è strutturato il fondo gli consente di avere una portata di investimento che, tra dotazione propria e co-investimenti, è stimata in 500 milioni di euro. Una somma consistente, dunque, che Ipo Club 2 mette a disposizione dell’imprenditoria italiana per il prossimo futuro. A margine dell’operazione, Andrea Malventi e Carlo Michelini, fondatori di C-Med Aesthetics, hanno dichiarato: "Siamo contenti di questa partnership con Electa e Ipo Club 2, che corona anni di intenso lavoro da parte di tutto il nostro team, con risultati crescenti a livello globale. Siamo convinti che questa nuova sinergia possa essere un incentivo per il prosieguo del nostro percorso di crescita internazionale e sostegno per le sfide che affronteremo insieme".

C-Med è un’azienda italiana innovativa, specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione mondiale di dispositivi medici dermatologici a uso professionale, il cui capitale umano è quasi interamente composto da laureati under 40. L’investimento di Ipo Club 2 con Electa Ventures è finalizzato a sostenere, nel medio-lungo periodo, la crescita domestica e internazionale dell’azienda, contemplando, tra le possibilità evolutive, anche quella della sua quotazione in Borsa a partire dal terzo anno dall’investimento. Secondo Simone Strocchi, Malventi e Michelini sono imprenditori giovani e brillanti, per cui è ancora maggiore la soddisfazione nell’investire a sostegno della loro idea imprenditoriale, qualificata da un patrimonio scientifico consolidato. "Da oggi uniamo competenze, determinazione e passione – precisa – per sviluppare ed esprimere le grandi potenzialità di C-Med". Aggiunge Giorgio Medda, ad di Azimut holding: "Ipo Club 2 realizza il primo investimento a distanza di pochi mesi dalla raccolta dei capitali. Un ottimo avvio per la riedizione di Ipo Club (fondo nato nel 2017 sempre dalla collaborazione tra Azimut ed Electa Ventures, ndr), che rappresenta un partner stabile, capace di affiancare imprese italiane che primeggiano in settori all’avanguardia, offrendo loro la possibilità di un percorso personalizzato di accesso e sviluppo sui listini borsistici". Conclude Strocchi: "Con esempi di successo come Sesa, Italian wine brands, Pharmanutra, Digital Value e Magis (tutte operazioni finanziate con il fondo Ipo Club, ndr), il nostro modello ha dimostrato quanto possa essere redditizio investire nelle nostre Pmi".