La Consob, Commissione nazionale per le società e la Borsa, è un organismo governativo fondato nel 1974 che svolge un ruolo di vigilanza, di controllo e di riferimento per tutte le società iscritte e quotate in Borsa. Ha sede a Roma e il suo obiettivo è quello di garantire il corretto svolgimento nel mercato azionario e tutelare quanti vi investono. Il presidente è Paolo Savona. A giugno si sono festeggiati i 50 anni dalla nascita. Gli attuali commissari sono Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli.