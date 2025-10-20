Febbre dell’oro. Cosa c’è dietro il record storico

L’ORO È TORNATO A BRILLARE come non mai, confermandosi uno degli asset protagonisti del 2025. Le quotazioni hanno superato per la prima volta nella storia i 4.000 dollari l’oncia – oltre 110 euro al grammo – con un incremento del 50% da inizio anno. Una corsa che non interessa solo gli addetti ai lavori: riguarda da vicino anche milioni di famiglie italiane, che spesso, nei cassetti di casa, custodiscono un piccolo “tesoro” fatto di gioielli, monete o oggetti preziosi.

Il metallo giallo continua la sua ascesa spinto da diversi fattori: tassi reali in calo, dollaro debole, una domanda crescente dai Paesi emergenti, acquisti record da parte di banche centrali ed ETF fisici. Ma c’è anche un elemento più profondo che soffia tra le pieghe del mercato: la ricerca di stabilità. In un’epoca segnata da incertezze economiche e da una crescente sfiducia nei confronti dei tradizionali strumenti di risparmio, l’oro si riafferma come rifugio sicuro. Tangibile. Concreto. E, soprattutto, sempre lì quando serve.

Una recente indagine condotta da Affide insieme a BVA Doxa ha svelato che ogni famiglia italiana possiede in media sette oggetti in oro o gioielli di valore. Eppure, solo una minoranza conosce il loro effettivo valore economico. In tempi come questi, sapere “cosa si ha tra le mani” può fare la differenza. Per molti, quei gioielli ereditati o regalati diventano oggi una risorsa reale: un patrimonio silenzioso che può trasformarsi in liquidità immediata e senza complicazioni.

Per valorizzare al meglio questo potenziale, Affide ha aggiornato le proprie condizioni sui prestiti offrendo fino a 65 euro al grammo, rispetto ai precedenti 44; la valutazione più alta sul mercato. Una decisione guidata dalla volontà di garantire la massima equità e trasparenza, e di premiare chi ha creduto nell’oro come riserva di valore. E sempre con valutazioni gratuite: perché dare un valore ai propri ricordi non dovrebbe mai avere un costo.

In questo scenario si inserisce il credito su pegno, una soluzione di finanziamento troppo poco conosciuta, ma che oggi più che mai dimostra tutta la sua attualità. Regolato e vigilato dalla Banca d’Italia, permette di ottenere liquidità immediata lasciando il bene in garanzia, senza perdere la proprietà. Il riscatto avviene nel 95% dei casi; è quindi un prestito, sicuro, sostenibile, veloce e senza necessità di verifiche patrimoniali o reddituali. Un modo concreto per ottenere liquidità immediata al fine di affrontare spese impreviste, finanziare un progetto di vita o cogliere una opportunità.

Parallelamente, con la crescente consapevolezza del valore dei propri preziosi, si rafforza anche il bisogno di sicurezza legato alla loro custodia. Infatti, vediamo che sempre più persone scelgono di custodire i propri gioielli, orologi e ricordi di famiglia nei caveau blindati. È una forma di protezione e rispetto per ciò che ha un valore economico, ma anche affettivo. L’oro, insomma, non è solo un metallo nobile: è un alleato fidato, un compagno silenzioso che può aiutare nei momenti cruciali della vita. La sua forza non sta solo nei record di quotazione, ma nella sua capacità di rappresentare stabilità, futuro, possibilità. Comprendere, valutare e custodire ciò che si possiede – oggi come sempre – è la forma più concreta di fiducia. In sé stessi, nei propri beni, e nel domani.

*Chief Commercial Officer di Affide