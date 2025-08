FBS lancia una piattaforma per gestire con l’AI i crediti deteriorati

UNA BOUTIQUE finanziaria collocata a Ravenna, già questo stupisce. E fa ancora più effetto che passi da Ravenna una importante operazione di cartolarizzazione di crediti bancari. FBS, società finanziaria controllata dalla famiglia Strocchi di Ravenna e presieduta da Paolo Strocchi (nella foto in alto), ha infatti perfezionato una nuova operazione di cartolarizzazione su un portafoglio crediti di circa 200 milioni di euro con la creazione di una piattaforma di gestione denominata NPLight, di cui detiene la maggioranza, in joint venture con Banca Popolare di Sondrio e Clessidra Capital Credit Sgr. Un altro tassello importante nella vita della finanziaria ravennate che ha chiuso il bilancio 2024 con ricavi per 9,5 milioni e una redditività particolarmente elevata visto l’Ebitda a 5 milioni e l’utile netto a 3,1 milioni. "Il segreto di un risultato simile? Aver tenuto un comportamento lineare e regolare in un mondo sempre più normato utilizzando in modo massiccio tutta la tecnologia possibile e in particolare l’intelligenza artificiale", spiega Paolo Strocchi. A conferma della solidità e qualità operativa di FBS, nel corso del 2024 Fitch Ratings ha confermato il proprio giudizio migliorando l’outlook in positivo. Tutto ciò, in un mercato ancora attendista e di fatto sfidante per i servicer, in cui FBS consolida il proprio trend di crescita sia in termini di Aum (Asset under management) che di risultati finanziari. Attualmente la società ha in gestione circa 3 miliardi di crediti sia "vivi" che "non performing" di cui 2 miliardi sono gestiti conto terzi e uno di proprietà. La sfida sta tutta nel recuperare più denari rispetto a quel che il credito è stato pagato.

"Con l’esperienza e l’analisi attenta dei portafogli si sa cosa è giusto comprare, ma non c’è mai una regola predefinita da seguire. Ci sono dei benchmark che ci dicono che per un credito ipotecario si può pagare dal 25 al 40% mentre per i crediti chirografari si sta tra l’1 e l’8%", aggiunge Strocchi. Oggi FBS è una realtà che si avvale di circa 80 tra senior manager/azionisti, middle manager e collaboratori esterni. La società ha rafforzato la propria struttura organizzativa e gestionale, continuando ad investire in applicativi a carattere innovativo e in sistemi dotati di intelligenza artificiale generativa. "Una struttura bilanciata e compatta – continua Paolo Strocchi – che determina la propria crescita attraverso il lavoro e i risultati, assistendo i propri clienti grazie a un team manageriale che “ricama“ risposte alle sfide e alle contingenze del quotidiano in tempo reale". L’operazione comunicata nei giorni scorsi è stata strutturata mediante un veicolo di cartolarizzazione di nuova costituzione denominato Platinum SPV, e ha previsto l’emissione di titoli suddivisi in tranche senior interamente sottoscritte da Banca Popolare di Sondrio, mezzanine e junior. Clessidra Credit Recovery Fund partecipa all’operazione come rilevante investitore finanziario, mentre FBS, che ha guidato il consortium di investitori nello strutturare l’offerta, interviene sia in qualità di azionista di maggioranza della piattaforma gestionale NPLight, sia come investitore junior che come sub-servicer.

"Ulteriore dimostrazione tangibile dell’evoluzione della società – spiega l’ad Federico Strocchi (nella foto in basso) - è la crescita del numero di Due Diligence svolte, di operazioni definite con successo, tra cui la creazione di piattaforme gestionali con due delle principali banche italiane quotate in borsa, l’integrazione di portafogli e nuovi conferimenti per ca. 500 mln. nel corso dell’ultimo anno. FBS si è specializzata nella lavorazione di crediti NPL, UTP, PAST DUE, e posizioni assistite da Fondo Centrale di Garanzia /MCC mediante l’ingresso e le prestazioni di figure professionali dedicate che ne garantiscono la valorizzazione e la predisposizione della società ad operazioni più complesse e strutturate in ottica prospettica". Come spiega il Managing Director Filippo Strocchi, "FBS è un esempio concreto di commistione tra mestiere e tecnologia. Esperti professionisti di settore che in un ventennio hanno acquisito competenze giuridico- bancarie e finanziare sono oggi affiancate da un team di giovani talenti guidati dalla sapiente rotta del professor Daniele Grotti, docente di AI e Machine Learning all’Università di Bologna e nell’ambito di corsi post-universitari".

Tra i progetti di maggior rilievo si evidenzia la creazione di un Data Warehouse capace di centralizzare tutte le informazioni aziendali in un’unica piattaforma integrata, la sola nel suo genere.In tal modo è possibile dotare gli Asset Manager di strumenti di monitoraggio e di controllo, che sfruttano le più avanzate tecnologie di AI. Questa soluzione crea un valore aggiunto senza precedenti che consente di ottimizzare il tempo del gestore da dedicare al recupero. "Perché siamo a Ravenna? Perché la Provincia lavora e produce più della metropoli, perché l’individuo a Ravenna è più orientato nel coltivare la famiglia e il lavoro ed è meno distratto dalla vorticosità e dall’ansia competitiva delle Capitali spiega Paolo Stocchi, il quale annuncia gli obiettivi a tre anni di FBS: "ricavi in aumento del 40% e una crescita delle masse gestite tra il 20 e il 25% l’anno. Ma stando molto attenti alle operazioni che conduciamo: non sarà un caso se in 30 anni i nostri bilanci hanno sempre chiuso in utile e vantiamo un track record dello 0,1% di litigation sui crediti azionati".