Export e dazi:. Trump ridisegna il commercio mondiale

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE è fondamentale per l’economia italiana. L’Italia è il sesto Paese al mondo per volumi di esportazioni ed è il dodicesimo Paese per importazioni, nella classifica degli scambi mondiali. Attualmente l’export italiano vale circa un terzo del PIL nazionale. I dati confermano che l’Italia è uno dei maggiori Paesi esportatori a livello globale, grazie a un ampio margine di diversificazione, sia produttivo che in termini di sbocco, con ampie prospettive di crescita, dato che le rotte verso nuovi mercati oggi rappresentano soltanto il 13% dell’export italiano, mentre le opportunità per il nostro Made in Italy valgono almeno 85 miliardi. In questo contesto, il drastico cambio di direzione imposto da Donald Trump agli scambi internazionali ha già cominciato a ridefinire regole, comportamenti e istituzioni mondiali. Nuove dinamiche emergono e molte strutture esistenti sono improvvisamente divenute desuete. Una svolta destinata a durare, perché tra tre anni il mondo non tornerà com’era nel 2024. Si ridisegnano le supply chain delle imprese, si aggiornano relazioni commerciali consolidate, se ne creano di nuove, chiudendo anche solidi rapporti, non più proficui e funzionali al nuovo (dis)ordine. Un cambio di impostazione che rende necessarie nuove strategie, investimenti in conoscenza e formazione, capacità di analisi e di pianificazione.

I dazi sono presentati dal Presidente USA come mezzo per bilanciare il deficit commerciale con gli altri Paesi, per stimolare il back shoring, ossia il rientro della produzione e degli investimenti negli Usa, per finanziare il deficit di bilancio e i tagli alla

tassazione diretta.

L’ondata dei dazi di Trump e l’intervento delle contromisure adottate da alcuni Paesi, tra cui la Cina, hanno determinato pesanti riflessi sul commercio internazionale. I dazi approvati dagli USA ad agosto colpiscono oltre 90 Paesi e variano dal 10% per il Regno Unito al 41% per la Siria, mentre l’India si trova ad affrontare un’aliquota tariffaria del 50%. Tali misure hanno fatto sì che il dazio medio effettivo degli Stati Uniti verso il resto del mondo crescesse al livello più alto nell’ultimo secolo. Il Budget Lab dell’Università di Yale stima che, al 26 settembre 2025, il livello delle tariffe degli Stati Uniti sia pari al 17,9%, la più alta dal 1934. Un vero e proprio muro tariffario che riporta gli USA agli anni ’30, caratterizzati dalla legislazione protezionistica, tra le cause della grande depressione. Per valutare l’impatto dei dazi introdotti da Trump nei confronti dell’Europa occorre tenere conto che gli Stati Uniti sono da sempre il principale partner commerciale dell’UE. Tra i Paesi europei, l’Italia si posiziona al terzo posto per esportazioni verso gli USA, dopo Germania e Irlanda. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione dell’export italiano al di fuori dell’Unione europea, per una quota pari all’11,6% delle nostre esportazioni. In termini di maggiori importi da versare alle Dogane USA, i dati più recenti di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ITA) stimano un incremento dei costi tra gli 8,4 e i 10,6 miliardi di euro, con una potenziale riduzione del PIL nazionale tra lo 0,2% e l’1,4%. Se nel 2024 le tariffe MFN sui prodotti italiani avevano comportato un esborso intorno a 1,7 miliardi di euro, a seguito dell’Accordo tra Stati Uniti e Unione europea il costo sale a circa 10,6 miliardi. L’impatto delle barriere tariffarie dipende principalmente da due fattori: la possibilità, per i consumatori americani, di sostituire i prodotti italiani con alternative di altri Paesi e la capacità delle imprese italiane di assorbire almeno in parte l’aumento dei costi, riducendo i propri margini. Tuttavia, poiché molti concorrenti europei e non europei sono soggetti a dazi analoghi o persino superiori, la natura multilaterale delle misure applicate da Washington riduce il rischio di sostituzione dei beni italiani. A ciò si aggiunge la struttura qualitativa dell’export nazionale, che rappresenta un ulteriore fattore di mitigazione. Secondo le stime, infatti, il 43% delle esportazioni italiane è costituito da beni di alta qualità e il 49% da beni di qualità media, un mix che rende la domanda relativamente poco sensibile alle variazioni di prezzo. In questo contesto, le imprese sono chiamate a mettere in atto una serie di strategie, prima tra tutte attuare una corretta due diligence della catena di fornitura per ridurre al minimo l’impatto dei dazi USA. Occorre inoltre avere riguardo alla diversificazione dei mercati di sbocco del nostro export, agevolata dalla presenza di una vasta rete di accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea, tuttora in espansione verso nuovi Paesi.

Negli ultimi anni, la strategia dell’Unione europea rispetto al commercio internazionale si è sviluppata soprattutto attraverso gli accordi di libero scambio: sono attualmente in vigore 45 Accordi di libero scambio con 79 Paesi extra-UE e oltre il 46% del commercio extra-UE interviene con Paesi che hanno sottoscritto Free trade agreements con l’Europa. L’Unione europea ha realizzato nel 2024 il 16,3% delle esportazioni mondiali di beni e servizi, confermandosi il primo esportatore globale, seguito dalla Cina (14,8%) e dagli Stati Uniti (11,6%). Per fronteggiare l’attuale crisi degli scambi con gli Stati Uniti, è necessario diversificare i mercati di destinazione, soprattutto guardando alla mappa degli accordi di libero scambio. I principali partner preferenziali dell’UE sono Regno Unito (22,1%), seguito da Svizzera (14,1%), Turchia (8,9%), Norvegia (7,8%) e Giappone (5,8%). Insieme, questi cinque partner rappresentano quasi il 60% del commercio preferenziale dell’UE.

*Fondatrice Armella &Associati