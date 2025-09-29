Eurozona debole ma spiragli positivi

L’ECONOMIA STATUNITENSE continua a mostrare una notevole resilienza, sfidando l’aumento dei dazi effettivi sulle importazioni statunitensi e il cambiamento nella politica di immigrazione degli Stati Uniti. L’economia dell’eurozona invece, spiega Philipp E. Bärtschi, Chief Investment Officer di J. Safra Sarasin è rimasta sottotono "ma prevediamo che nei prossimi mesi l’euro si apprezzerà solo gradualmente e la crescita dovrebbe accelerare con l’attuazione del pacchetto pluriennale tedesco per le infrastrutture e la difesa. Dati gli effetti disinflazionistici delle esportazioni di beni cinesi verso l’eurozona e la lenta crescita dei salari, i rischi al ribasso per l’inflazione sono aumentati, suggerendo che la Bce potrebbe procedere a un ulteriore taglio dei tassi prima della fine dell’anno".

Guardando questo scenario, per quanto riguarda le scelte sul fronte degli investimenti obbligazionari, a livello globale, i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine sono aumentati significativamente negli ultimi trimestri e hanno continuato a registrare un trend al rialzo nel mese di agosto, nonostante i rischi al ribasso per la crescita globale. Allo stesso tempo, i rendimenti dei titoli di Stato con scadenze brevi sono diminuiti negli ultimi dodici mesi a causa dei tagli dei tassi da parte delle banche centrali. "Data la diminuzione della pressione inflazionistica, riteniamo che vi sia margine per ulteriori tagli dei tassi di politica monetaria. Tuttavia – avverte Philipp E. Bärtschi – le aspettative di inflazione a lungo termine più elevate e l’elevato indebitamento di molti Paesi dovrebbero mantenere elevati i tassi di interesse a lungo termine. Prevediamo quindi che la tendenza verso curve dei rendimenti più ripide continuerà. Privilegiamo le scadenze intermedie, poiché offrono un rendimento sufficientemente elevato da attenuare gli effetti negativi delle variazioni dei tassi di interesse".

I mercati azionari globali invece hanno raggiunto nuovi massimi storici nel mese di agosto. La stagione dei rendiconti finanziari statunitensi per il secondo trimestre è stata incoraggiante, con il settore tecnologico a rappresentare il principale motore della crescita degli utili. I solidi utili societari e le prospettive macroeconomiche equilibrate continuano a sostenere gli asset rischiosi. Anche i possibili tagli dei tassi negli Stati Uniti potrebbero avere un effetto positivo. Ciononostante, conclude Bärtschi "manteniamo il nostro posizionamento sostanzialmente neutrale, poiché sia le azioni che le obbligazioni offrono prospettive di rendimento simili". A.Pe.