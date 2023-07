Estinzione anticipata: se e quando conviene

CON LE STIME DI TASSI crescenti fino a metà 2024, le rate dei mutui a tasso variabile non potranno che salire. Per questo chi dispone di un po’ di risparmi s’interroga sulla opportunità di utilizzarli per estinguere il mutuo. Qualsiasi mutuo, infatti, si può estinguere, in tutto o in parte, senza spese e senza che la banca vi si possa opporre. Ma ne vale la pena? In apparenza la risposta è banale: ne vale la pena quando i risparmi sono impiegati a un tasso minore di quello pagato per il mutuo. Il guaio è che questa risposta funziona, da un punto di vista strettamente aritmetico, solo quando il confronto si può fare su basi certe, e cioè quando il mutuo è a tasso fisso e i risparmi sono impiegati in uno strumento finanziario a sua volta a tasso fisso: il caso tipico è quello dei Btp non indicizzati e tenuti fino a scadenza.

Se per estinguere, però, si prosciugano tutti i propri risparmi, bisogna tenere a mente che, in caso di bisogno di liquidità, bisognerà di nuovo ricorrere al credito bancario, a tassi certamente più alti. La faccenda si complica quando il mutuo è a tasso variabile e la risposta diventa pressoché impossibile quando anche gli investimenti sono in strumenti che non danno rendimento certo (ad esempio in azioni). In linea generale si può dire che se i risparmi sono investiti a meno del 3% netto oggi, se non si smobilizza tutto, si può considerare l’ipotesi di chiudere il mutuo. Bisogna però sempre partire dal piano di ammortamento e calcolare qual è il rischio che si sta correndo. La simulazione non è complicata: dal piano di ammortamento si ricava l’importo del debito residuo a una certa data e a quanto ammonta la parte del debito (la "quota capitale") che si rimborsa con quella rata. Si moltiplica il debito residuo per il tasso che si ipotizza, si divide il risultato per 12 e si aggiunge alla quota capitale.

Dalle simulazioni su un mutuo di 200mila euro, partito ad esempio nel 2015, emerge chiaramente che l’estinzione conviene in caso di scadenza a 30 anni, perché il debito è ancora molto lungo e si è restituita meno della metà del capitale. Il discorso cambia radicalmente se il mutuo ha tempi di rimborso ridotti, perché anche la quota interessi si riduce. Su un mutuo dello stesso importo, partito però a dicembre 2007 con scadenza a 20 anni, l’interesse è ormai molto ridotto e lo sarà ancor di più mese dopo mese.

Elena Comelli