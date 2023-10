Essere sostenibili. Un valore sentito o un inganno?

RESPONSABILITÀ sociale d’impresa, inclusione nel mondo del lavoro, transizione energetica e digitale, etica e finanza: di questo e molto altro si parlerà al Festival dell’Etica pubblica, dal titolo "Be New, Be Now", organizzato da Ethos, l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business school, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. L’evento, giunto alla seconda edizione, si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 ottobre all’Auditorium Parco della musica "Ennio Morricone". Focus dell’edizione 2023 sarà il rapporto tra etica e impresa: un tema centrale in un panorama fortemente sfidante per le aziende, specie in vista della ‘doppia transizione’, digitale e sostenibile.

La "business ethics" è stata oggetto dell’importante percorso di ricerca internazionale sviluppato da Ethos, nel quale sono stati coinvolti studenti, ricercatori, professori, imprenditori e manager di aziende e istituzioni partner (tra le altre, Q8, Intesa Sanpaolo, Gucci, Sistemi formativi Confindustria, Branca International, Kme e Aeroporti di Roma). Il programma è stato articolato in un ciclo di seminari e workshop sui temi Esg (acronimo che si riferisce ai fattori ambientali, sociali e di governance di cui si tiene conto per investire nelle società quotate in Borsa), erogati con la partecipazione della Wharton Business School (University of Pennsylvania, Usa). Il festival vuole essere il momento conclusivo, di condivisione dei risultati e dialogo con più di 50 ospiti italiani e internazionali, tra i principali esperti dell’etica di impresa.

Come lo scorso anno, l’evento (il cui programma dettagliato è disponibile al sito web auditorium.com) è a cura di Sebastiano Maffettone, professore di Filosofia politica alla Luiss e direttore di Ethos. A lui abbiamo chiesto quanto è importante, oggi, riflettere sulla relazione tra etica e impresa e su come le ripercussioni etiche di qualsiasi attività imprenditoriale stiano influenzando radicalmente il modo di fare business.

"Partiamo dal presupposto che il mondo del business è stato trasformato, negli ultimi anni, sia dalla rivoluzione digitale, sia dall’attenzione crescente alla sostenibilità – risponde Maffettone – Quest’ultima è divenuta ormai la regola, più che l’eccezione, nel mondo internazionale del lavoro, della produzione e della finanza. Gli impatti di questa doppia rivoluzione pongono la ricerca di fronte a interrogativi chiave: la sostenibilità (ambientale e sociale) migliorerà realmente la competitività delle imprese oppure riflette semplicemente un cambiamento di atteggiamenti che, alla lunga, può portare al risultato contrario? Quanto è sottile il confine tra la scelta consapevole di determinare un minor impatto sul pianeta e le operazioni cosiddette di ‘greenwashing’ (le strategie di marketing usate per dimostrare un impegno ‘fittizio’ nei confronti dell’ambiente, ndr)? Con il Festival dell’Etica pubblica cercheremo, assieme a manager, studiosi e protagonisti della vita pubblica, di dare una risposta a queste e ad altre questioni, a partire dal lavoro svolto dall’Osservatorio Ethos. Trovare risposte nel prossimo futuro sarà di fondamentale importanza, per il destino delle imprese e, più in generale, delle comunità: il titolo di questa edizione, “Be new, be now“ (“Sii nuovo, sii ora“) intende proprio rimarcare come il confronto su questi temi non sia più differibile".