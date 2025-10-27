Errori e truffe online. La normativa Ue

SECONDO I DATI diffusi da Abi, nel secondo trimestre del 2025 i bonifici istantanei hanno rappresentato il 26,4% del totale in Europa. Lo strumento dunque è già abbastanza diffuso e riscuote un discreto successo, soprattutto per la sua comodità: è utilizzabile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, con disponibilità immediata dei fondi. Alcuni esempi in cui i bonifici lampo svolgono un ruolo fondamentale sono l’acquisto di un’auto usata, che richiede il pagamento al momento del passaggio di proprietà, nei negozi quando gli importi della merce superano il plafond della carta, per pagare professionisti o artigiani che eseguono lavori a domicilio.

Proprio per garantire un utilizzo sicuro di uno strumento di pagamento in costante crescita come il bonifico istantaneo, la normativa europea ha predisposto un servizio di verifica del beneficiario per ridurre al minimo la possibilità di errore prima dell’invio. Uno dei principali timori legati al pagamento istantaneo è infatti il rischio di commettere errori senza possibilità di ritorno. Con l’obbligo di verifica questo rischio è scongiurato. Rimane però il pericolo di truffe che spesso "viaggiano" su Internet, telefono, mail e sms. E purtroppo in molti casi riguardano anche la sfera della finanza, dai conti corrente alle carte di credito. Secondo la Banca d’Italia, il 67% dei raggiri attraverso un bonifico avviene "con manipolazione del pagatore", cioè quando è la stessa vittima – convinta spesso con conversazioni telefoniche – a trasferire i soldi sul conto del truffatore, che si può fingere operatore bancario, professionista o un conoscente. Per evitare di cadere in trappola, l’Associazione bancaria italiana consiglia di acquisire informazioni corrette e complete sul beneficiario del bonifico, verificare con attenzione i dati e valutare se disporre o meno il pagamento a fronte di un esito incongruente o non positivo della verifica del beneficiario. E’ necessario usare i canali ufficiali della banca per effettuare operazioni e diffidare di richieste urgenti ricevute tramite messaggi o telefonate. L’Abi invita quindi a non comunicare ad altre persone informazioni riservate (come i codici di accesso ai servizi online) e impostare il limite per l’importo massimo o per singola operazione di bonifico istantaneo, gestendolo a seconda delle esigenze di spesa e seguendo i consigli della banca.

A.Pe.