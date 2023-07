Economia o finanza? La dicotomia irrisolta

Davide

Biocchi

Siamo portati a giudicare sempre le cose, per stabilire se sono giuste o sbagliate e per individuare, nel qual caso, un colpevole. Ma spesso non c’è un reo o un errore; semplicemente, le cose accadono. Questa riflessione ci riporta a una questione discussa più volte: la dicotomia tra finanza ed economia (reale) sottostante, particolarmente accentuatasi post-Covid e tuttora irrisolta. Questi due ambiti dovrebbero infatti andare a braccetto, con la finanza che dovrebbe essere una rappresentazione dell’economia di riferimento. Sembrano invece da un po’ viaggiare in compartimenti stagni, inconciliabili tra loro. Emblematico è l’indice di Francoforte, sui massimi storici, mentre l’economia tedesca è in recessione tecnica. Questo esempio non è unico ed è legato al fervore che permea i mercati, grazie al notevole afflusso di denaro su azioni e bond. Molti, temendo la perdita di potere d’acquisto dei propri risparmi a causa dell’inflazione, stanno infatti decidendo di investire a ogni costo, per proteggere il proprio patrimonio. E nel perseguire questo intento, fanno girare così forte l’economia finanziaria, da disallinearla da quella reale, che è invece intenta a verificare gli effetti di lungo periodo della persistenza di tassi elevati. I direttori degli acquisti del settore manifatturiero esprimono forti preoccupazioni, mentre nei servizi regna ancora un certo ottimismo.

Questa discrepanza potrebbe spiegare perché la locomotiva tedesca, fortissima nella manifattura, sia la più in crisi attualmente. In ogni caso, va crescendo il partito di chi ritiene che non ci sarà alcuna recessione, perché a loro dire il settore dei servizi non verrà intaccato da aspettative fosche. Questo mix di aspettative delinea uno scenario macro piuttosto incerto, mentre la finanza sembra vivere in un’oasi di benessere e avere idee molto chiare. I mercati sono infatti come un centro commerciale brulicante di turisti granosi, ansiosi di acquistare qualsiasi cosa, Sui mercati capita proprio così: investitori ansiosi di investire comprano di tutto, dalle azioni ai bond. I titoli attraggono infatti i più ottimisti, che hanno significativo appetito per il rischio. I rendimenti dei bond sembrano invece perfetti per chi, dubbioso sul ciclo economico, si garantisce cedole importanti su base decennale. Il denaro che scorre cospicuo rende tutto più facile, ma è importante restare vigili, perché se questo virtuoso meccanismo dovesse incepparsi, il rischio è una brusca caduta.