"Ecco i cinque trend che cambieranno il mondo"

INNOVANO, CRESCONO e fanno (o faranno) una montagna di soldi. Sono le aziende che piacciono a Stuart Dunbar (nella foto), partner della casa d’investimento internazionale Baillie Gifford, che nelle scorse settimane ha invitato gli investitori a guardare ai mercati finanziari con una lente diversa e improntata all’ottimismo. Mentre la comunità finanziaria si concentra spesso sulle preoccupazioni di breve termine, ci sono infatti alcune aziende che nel lungo periodo, proprio grazie alle loro innovazioni, cambieranno in positivo il modo in cui le persone vivono e consumano.

In particolare, Dunbar ha individuato cinque trend che trasformeranno il mondo, gonfiando ovviamente anche i ricavi e i profitti delle imprese innovatrici, per la gioia di chi ne ha comprato le azioni nelle Borse internazionali. Il primo trend è determinato dalla diminuzione della popolazione in età lavorativa che sta portando a carenze di manodopera e contribuendo ad accelerare i progressi nel settore della robotica.

"Aziende attive nel commercio elettronico come l’americana Amazon e Coupang, che ha sede in Corea del Sud, utilizzano già robot per spostare merci nei loro magazzini", sottolinea il partner di Ballie Gifford che ricorda uno dei tanti campi di applicazione della robotica: "decine di migliaia di interventi chirurgici ogni anno sono supportati da macchine e con procedure più brevi e meno invasive".

Nel campo della salute, si sta affermando inoltre un altro trend destinato a cambiare il mondo. Stiamo parlando del sequenziamento genico di massa che, combinato con tecnologie come l’intelligenza artificiale, permette ad aziende come l’americana Recursion Pharmaceuticals di acquisire una conoscenza più consapevole del funzionamento dei farmaci. "I trattamenti per malattie e patologie croniche precedentemente non trattabili sono a portata di mano", aggiunge Dunbar, "con un potenziale enorme di ottenere risparmi sulla spesa sanitaria".

Il terzo trend individuato dal partner di Baillie Gifford riguarda un processo che lui considera inevitabile: la transizione energetica e l’abbandono dei combustibili fossili. All’interno di questo processo, Dunbar sottolinea che esistono aziende fortemente innovative come la statunitense Redwood Materials che scompone le batterie a fine vita e utilizza i materiali recuperati per realizzare componenti per nuove batterie. Ci sono poi i produttori di cavi, come l’italiana Prysmian che, a detta del gestore, "sembrano avere un futuro promettente, dato che oggi elettrifichiamo tutto ciò che possiamo".

Il quarto trend che gli investitori devono tenere d’occhio, secondo il partner di Ballie Gifford, è la crescente spesa per le infrastrutture. Alcuni paesi sviluppati hanno infrastrutture talmente obsolete che è necessario aggiornarle in modo significativo anche soltanto per mantenerne gli attuali livelli di efficienza. Questo si combina anche con la necessità di migliorare le difese contro eventi meteorologici estremi e creare una rete decentralizzata. Ecco allora i nomi di due aziende, entrambe statunitensi, che possono trarre vantaggio da questo processo: Advanced Drainage Systems, che realizza sistemi per la gestione delle acque piovane e Martin Marietta Materials, specializzata nella produzione di ghiaia e altri aggregati per le costruzioni.

Infine, il quinto trend individuato da Dunbar e destinato a cambiare il modo di vivere è quello del trasporto autonomo, che include tutti i dispositivi che si spostano senza la necessità di un guidatore. In questo campo si possono citare aziende innovative come Zipline, pioniera nell’utilizzo di droni per consegnare forniture mediche urgenti o Aurora Innovation, le cui tecnologie sono integrate nei camion a guida autonoma.