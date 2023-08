Due milioni di utile nei primi sei mesi

ARTIGIANCREDITO è nato nel 1984 come consorzio regionale e nel 2006, con la fusione delle 18 cooperative provinciali, diventa il principale confidi della Toscana radicandosi nel territorio come interlocutore primario tra le imprese e il sistema bancario. Nell’ottobre 2016 viene promosso Consorzio fidi vigilato da Banca d’Italia e iscritto nell’Albo mentre da novembre 2019, grazie alla fusione per incorporazione di Unifidi Emilia-Romagna, Artigiancredito è diventato il consorzio fidi di riferimento del Centro Italia per collocarsi ai vertici del sistema confidi italiano. Un ruolo confermato dagli oltre 1,1 miliardi di euro di garanzie in essere e dai più che positivi risultati ottenuti anche nel primo semestre di quest’anno, risultati approvati nei giorni scorsi dal cda presieduto da Fabio Petri.

I primi sei mesi del 2023 hanno registrato oltre due milioni di utile, con incremento della base sociale e dei finanziamenti erogati. In particolare al 30 giugno scorso l’utile di periodo è stato di 2,322 milioni di euro, con una crescita del 18,69 per cento rispetto al bilancio semestrale del 2022, quando l’utile era risultato pari a 1,956 milioni. Attualmente i soci complessivi di Artigiancredito sono 118.229, con un aumento di 713 unità nel periodo 1 gennaio30 giugno 2023. Numeri importanti sono anche quelli relativi ai finanziamenti deliberati, che al 30 giugno scorso sono stati pari a 265,482 milioni, con una crescita del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2022 (247,873). Un dato, questo, già da solo molto positivo, ma che assume contorni ancor più rilevanti se rapportato con un mercato nazionale che risulta invece in diminuzione.

Nell’ambito dei finanziamenti spicca il dato relativo ai finanziamenti Fintech deliberati, pari a quasi 50 milioni di euro (49.768.685), aumentati in modo notevole (più 163,82 per cento) rispetto ai 18,864 milioni al 30 giugno 2022 e quello del credito diretto, pari a oltre 64 milioni (+15,81%). Ottimi risultati, nell’ambito della semestrale di Artigiancredito, emergono infine anche dal segmento dei servizi, con numeri in crescita esponenziale.

A. Pe.