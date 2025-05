Deutsche e AideXa insieme per le Pmi. Sarà più facile accedere al credito

IN UN PANORAMA finanziario che esige maggiore rapidità e accessibilità, Deutsche Bank e Banca AideXa hanno siglato una collaborazione strategica per facilitare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese italiane. Annunciata l’8 aprile 2025 e operativa da maggio, la partnership permetterà a Deutsche Bank di distribuire i prodotti di finanziamento di Banca AideXa tramite la propria piattaforma digitale, offrendo così soluzioni di digital lending flessibili a una platea potenziale di oltre 4 milioni di imprese.

Questa alleanza rappresenta l’incontro di due realtà complementari. Da un lato, Deutsche Bank, una delle principali banche globali, con una consolidata presenza in Italia — il secondo mercato europeo per importanza dopo la Germania — e una lunga esperienza nel supportare famiglie e imprese. Come spiega Roberto Parazzini (nella foto sotto), Chief Country Officer Italia di Deutsche Bank, "l’Italia è il secondo mercato per importanza dopo la Germania, e proprio per questo il Gruppo intende continuare a investire e a crescere, anche attraverso nuove partnership". Il manager evidenzia anche quanto sia strategico "avere un campione europeo come Deutsche Bank che continua a mettere risorse sul mercato europeo, soprattutto in questo momento storico".

Dall’altro, Banca AideXa, la fintech italiana fondata da Roberto Nicastro, nata per offrire credito immediato alle micro e piccole imprese, un segmento spesso trascurato dal sistema bancario tradizionale. Giordano Villa, Co-Head della Private Bank Italy di Deutsche Bank, spiega: "Siamo lieti di avviare la collaborazione con Banca AideXa, una delle fintech più innovative nel settore del credito italiano. Grazie a questa partnership aggiungiamo un ulteriore tassello all’offerta digitale per la nostra clientela, con un focus particolare sulle imprese, segmento chiave per il nostro business".

L’iniziativa è strategica, considerando che le micro e piccole imprese in Italia rappresentano circa il 30% del Pil e generano ogni anno la metà dei nuovi posti di lavoro. Tuttavia, dal 2010, l’accesso al credito per questo settore è diminuito in media del 30% a valori nominali, con un ulteriore calo del 5% nel 2024. Le cause di questa situazione includono elevati costi di gestione, difficoltà nella valutazione del merito creditizio e requisiti normativi stringenti. Per rispondere a queste difficoltà, Banca AideXa propone un modello di erogazione del credito completamente digitale, basato sull’intelligenza artificiale e analisi in tempo reale dei flussi di cassa. Analizzando direttamente i dati bancari, in particolare quelli del conto corrente, la piattaforma valuta rapidamente la solidità di un’impresa, superando l’asimmetria informativa e riducendo drasticamente i tempi di istruttoria.

"Poter proporre i nostri prodotti anche ai clienti di Deutsche Bank ci permetterà di supportare ancora più imprese che ne hanno bisogno", spiega Marzio Pividori, amministratore delegato di Banca AideXa. "Questa partnership mi fa pensare a quanto avvenuto negli anni ’90 con il credito al consumo: una trasformazione di portata sistemica, in cui prodotti innovativi, semplici e immediati sono diventati accessibili a una platea molto più ampia". Inoltre, Roberto Nicastro, presidente e cofondatore della fintech, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: "Si discute spesso se la frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano sia un punto di forza o una debolezza, ma resta il fatto che esistono oltre 4 milioni di micro e piccole imprese che generano circa il 30% del Pil e occupano milioni di persone. Dal 2010, tuttavia, l’accesso al credito per queste realtà ha subito un calo significativo, con una contrazione media del 30% in termini nominali. Solo lo scorso anno, la diminuzione è stata del 5%. Per questo è fondamentale che un player globale come Deutsche Bank riconosca il valore strategico di questo segmento".

Alla base dell’accordo c’è una logica di complementarità strategica. Deutsche Bank introduce la sua profonda conoscenza del mercato italiano, un marchio riconosciuto e una rete distributiva capillare grazie ai canali Premium e DB Easy. Dall’altra parte, Banca AideXa, fornisce un modello agile, altamente specializzato nell’instant lending, sviluppato su misura per quelle imprese che spesso incontrano ostacoli nell’accesso al credito tradizionale, per via di una storia creditizia limitata o bilanci strutturati. Giordano Villa spiega ancora: "Costi alti implicano prezzi alti, e per questo motivo le partnership rappresentano un’importante occasione per i 3 attori in gioco: Deutsche Bank, AideXa e i clienti".

Parazzini, infine, esprime un’osservazione più ampia sul contesto macroeconomico, in particolare sull’impatto dei dazi statunitensi: "Dobbiamo un po’ ripensare tutto a 360 gradi, e non mi riferisco evidentemente solo a questo accordo, ma all’intero scenario che ci circonda. È chiaro che ci aspettiamo degli impatti sul sistema". Secondo il manager, le nuove condizioni potrebbero influire anche sulla dinamica del credito, ma molto dipenderà da fattori ancora difficili da prevedere. In questo contesto, ha aggiunto, "la banca può essere parte della soluzione, perché il dialogo con i clienti e con il territorio è essenziale". L’accordo è stato firmato il 18 marzo e le nuove linee di finanziamento saranno disponibili da maggio. Nonostante le sfide esterne, l’alleanza tra una banca universale e una fintech innovativa rappresenta un segnale positivo per il tessuto produttivo italiano. In una fase in cui le micro e piccole imprese restano ancora sottofinanziate, l’unione tra tecnologia, rete distributiva e competenze specialistiche si propone come risposta concreta a un’esigenza strutturale.