Debolezza dell’inflazione e del dollaro: il quadro è positivo

LE NOSTRE MISURAZIONI dei flussi degli asset manager mostrano un rapido rimbalzo della domanda di azionario statunitense, ma non di Treasury Usa o del dollaro. Anche la nostra misurazione più lenta (media mobile a 60 giorni) della domanda di Treasury da parte degli investitori è scesa sotto la media alla fine di settembre 2025. Da allora la domanda non si è ripresa e nel 2° trimestre è rimasta vicina ai livelli più bassi degli ultimi cinque anni. All’interno dell’aggregato di interesse per i Treasury al di fuori degli Stati Uniti, la domanda estera e la domanda per la parte lunga della curva sono particolarmente deboli. Dato il declassamento delle aspettative di crescita degli Stati Uniti a breve termine e la continua mancanza di prove (per ora) del passaggio dell’inflazione tariffaria, è ragionevole interpretare questa domanda più moderata di Treasury duration come preoccupazione per l’imminente eccesso di offerta. La domanda di titoli statunitensi corporate è stata in media più robusta di quella dei Treasury, dopo aver subito una flessione parallela a quella del debito pubblico americano lo scorso autunno. Nonostante il brusco e comprensibile calo causato dai dazi in aprile, la domanda di titoli societari investment-grade ha ricominciato a riprendersi con la chiusura del 2° trimestre. La propensione al rischio degli asset manager rimane sorprendentemente solida in vista della notevole incertezza economica e geopolitica del 3° trimestre.

La domanda per alcuni mercati azionari e valute dei mercati emergenti ha iniziato a riprendersi. La domanda di reddito fisso emergente, almeno in aggregato, rimane modesta. Tuttavia, supponendo che la propensione al rischio rimanga stabile, rimane un potenziale per i flussi in entrata, in quanto diversi Paesi offrono rendimenti reali relativamente elevati e fondamentali fiscali relativamente solidi, certamente rispetto ad alcuni mercati sviluppati. Forse il dato fondamentale più importante e incoraggiante è che le nostre misure dell’inflazione nei mercati emergenti, rilevate da PriceStats®, continuano a suggerire che la disinflazione è proseguita per tutto il trimestre, il che, insieme alla continua debolezza del dollaro, dovrebbe sostenere i trend dei titoli sovrani EM nel 3° trimestre. Il debito in valuta locale dei mercati emergenti continua a registrare guadagni nel trimestre con rendimenti superiori al 7,7% durante il trimestre. Poco più della metà di questo risultato è derivato dall’apprezzamento delle valute, conseguenza della debolezza del dollaro Usa. La prima grande domanda per gli investitori EM riguarda il dollaro Usa e se possa continuare a deprezzarsi. I mercati dei cambi sono notoriamente imprevedibili, ma ci sono diversi motivi per cui il deprezzamento potrebbe continuare. Nella precedente presidenza Trump del 2017 il dollaro Usa si è deprezzato per la maggior parte dell’anno, e l’indice DXY è sceso sotto quota 90. Attualmente è a 96,5, lasciando ampio spazio al ribasso. Inoltre, il dollaro non è ancora a buon mercato. Il modello di valutazione del dollaro Usa di State Street Investment Management indica ancora che il dollaro è sopravvalutato del 9% rispetto al paniere di valute che compongono il Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index. Se i due motivi sopra suggeriscono solo un potenziale ribasso, una preoccupazione più immediata dovrebbe derivare dal decoupling del dollaro dai rendimenti dei Treasury a breve termine. Il fatto che la Fed abbia mantenuto alti i tassi a breve termine negli Usa ha fatto ben poco per fermare l’indebolimento del dollaro. Il dollaro una volta traeva beneficio nei momenti di incertezza. Questo sembra sempre meno vero. C’è stato un rimbalzo piuttosto debole e di breve durata quando il rischio geopolitico in Medio Oriente è aumentato.

La debolezza del dollaro Usa può essere positiva per i rendimenti, ma solo per gli investitori in Usd. Per gli investitori in euro, i guadagni derivanti dalla debolezza del dollaro Usa vengono spesso sovrastati dall’impatto del rafforzamento del tasso Eur/Usd. Ad esempio, il guadagno da inizio anno dell’11,5% del Bloomberg EM Local Currency Liquid Govt Index sarebbe in realtà una perdita dell’1,9% per un investitore in euro, data l’entità del deprezzamento del dollaro. Questo può essere ampiamente compensato con una copertura valutaria. Ad esempio, l’indice Bloomberg EM Local Currency Liquid Govt coperto in euro ha reso 10,7% da inizio anno, catturando sostanzialmente il valore generato dal calo del dollaro per gli investitori basati sull’euro. Ci sono altri elementi che dovrebbero sostenere l’interesse degli investitori. Il rendimento a scadenza rimane sopra il 6% per il Bloomberg EM Local Currency Liquid Index. Questo è vicino al limite inferiore dell’intervallo osservato negli ultimi tre anni, ma è circa 200 punti base sopra il rendimento peggiorativo del Bloomberg US Treasury Index. Questa strategia si traduce quindi in una quantità interessante di carry aggiuntivo. Le banche centrali dei mercati emergenti continuano ad allentare la politica monetaria. Nove delle 19 banche centrali coperte dal Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Index hanno tagliato i tassi nel 2025 Lontano dai riflettori, i tassi reali delle banche centrali sono in realtà aumentati. In altre parole, l’inflazione sta scendendo più velocemente dei tassi delle banche centrali. Questo dovrebbe dare margine alle banche centrali per ulteriori tagli dei tassi. Il contesto per i mercati emergenti resta costruttivo. C’è un ulteriore beneficio: il debito EM ora fornisce qualche vantaggio in termini di diversificazione.

*Head of Intermediary Client Coverage Southern Europe di State Street Investment Management