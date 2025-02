"Dazi su Messico e Canada grave impatto su industria Usa"

LA POSSIBILE GUERRA commerciale mondiale scatenata dai dazi imposti o minacciati dal nuovo presidente americano Trump che effetti avrà sull’economia e sui mercati finanziari? E quindi, tra Borse, tassi, bond e inflazione, come deve muoversi un investitore? I recenti annunci dell’imposizione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump, tra cui un dazio del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e un aumento del 10% sulle merci cinesi, spiega Tiffany Wilding (nella foto a destra), economista di Pimco "hanno creato una notevole volatilità di mercato. Mentre i dazi su Canada e Messico sono stati rinviati a causa di negoziati dell’ultimo minuto, l’aumento sulle importazioni cinesi è già entrato in vigore, generando incertezza sulle future politiche commerciali e sulle potenziali misure di ritorsione da parte dei Paesi interessati. Nel complesso, riteniamo che questo possa essere solo l’inizio delle potenziali azioni di politica commerciale che l’amministrazione potrebbe intraprendere. Altri Paesi con un insieme di surplus commerciali con gli Stati Uniti - tra cui Giappone, Germania, Vietnam e Irlanda - dovrebbero prepararsi a relazioni commerciali più volatili con gli Stati Uniti".

Se pienamente attuati, i nuovi dazi potrebbero aumentare l’inflazione statunitense di circa 0,8 punti percentuali e ridurre la crescita di circa 1,2 punti nel primo anno. Se attuati, i dazi dovrebbero avere un impatto negativo più pronunciato sulle economie del Canada e del Messico, a causa dei loro legami commerciali più stretti con gli Stati Uniti. Per contro, i dazi sulla Cina potrebbero avere un effetto più attenuato sull’attività economica degli Usa. Le potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento dovute ai dazi rappresentano un rischio significativo per la crescita economica. L’interconnessione degli scambi commerciali degli Stati Uniti con il Canada e il Messico significa che i dazi su questi Paesi potrebbero essere più dannosi di quelli sulla Cina, poiché molti prodotti manifatturieri prevedono componenti che attraversano più volte i confini prima dell’assemblaggio finale.

Nel complesso, sottolinea Wilding "riteniamo che la combinazione di un’inflazione post-pandemia ancora elevata, la forza dell’economia statunitense in questo periodo e le implicazioni per controbilanciare i dazi circa il doppio mandato della Fed per il momento la manterranno probabilmente in attesa. L’incertezza più elevata suggerisce una discesa più lenta verso la neutralità e non saremmo sorpresi di vedere la Fed mantenere i tassi fermi per tutto l’anno in attesa di maggiore chiarezza". Ma come possono gli investitori pianificare questa volatilità e altri effetti del cambiamento della politica commerciale? "Come abbiamo discusso nel nostro recente Cyclical Outlook, “L’incertezza diventa una certezza“ - conclude Wilding - date le ristrette valutazioni di partenza dei mercati azionari e creditizi statunitensi, gli asset di rischio sembrano affidarsi sempre più a scenari ottimistici. La reazione brusca e volatile dei mercati all’annuncio dei dazi (e alla successiva - e potenzialmente temporanea - tregua) è un’ulteriore prova di questo affidamento su esiti positivi.