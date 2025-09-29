Dazi e geopolitica per riscrivere l’equilibrio globale

BORSE RECORD da Wall Street all’Europa ma sui massimi anche le quotazioni dei bitcoin e dell’oro e l’offerta di moneta. Ai massimi storici sono anche il debito federale e l’inflazione non sembra cedere. E’ quello che gli investitori hanno trovato in questo inizio di settembre dicendo addio al periodo delle vacanze. E di cui, secondo Carlo Benetti, Market Specialist di Gam, bisogna tenere conto impostando le strategie autunnali che devono avere come focus i mercati dei Paesi emergenti. I 22mila nuovi occupati creati in agosto corroborano infatti l’indebolimento del mercato del lavoro americano con il tasso di disoccupazione salito al 4,3%. I prezzi dei futures sui Fed Funds scontano invece il taglio dei tassi della Fed con i mercati che scommettano su tassi inferiori al 3% entro la fine del 2026.

L’attenzione degli operatori però si sta spostando dalle politiche monetarie a quelle fiscali, la sostenibilità dei deficit è adesso più importante dei tassi. I rendimenti obbligazionari globali a lungo termine sono in aumento un po’ ovunque perché le condizioni del debito preoccupano i mercati, i fabbisogni e le nuove emissioni pongono le basi di futuri enormi impegni di spesa. Il caso della Francia è rappresentativo di un malessere che innerva i Paesi occidentali dove finanze pubbliche "tirate" procedono a fianco di instabilità politica e pubbliche opinioni polarizzate, sempre meno sensibili al sentire collettivo. La Germania mostra deboli segnali di ripresa ma restano irrisolte le sfide strutturali, a cominciare dal costo dell’energia e dall’eccessiva dipendenza dalla Cina. L’economia tedesca sembra ancora indifferente al programma di spesa del governo, l’annunciato cambio di paradigma non ha ancora avuto riscontri nelle statistiche economiche. Lo spettro dei dazi si aggira per l’Europa, privi della rete protettiva dei "quantitative easing" fornita dalle banche centrali, i governi devono fare i conti con la propria responsabilità verso gli elettori.

Dall’altra parte del mondo, a Pechino, aggiunge Benetti, si sono riuniti i Paesi antagonisti degli Stati Uniti, impazienti nel desiderio di ridefinire l’ordine globale. Le autocrazie irridono apertamente l’inefficienza e le ipocrisie degli ordinamenti democratici, Paesi fino a ieri divisi tentano prove di distensione. Lo scenario autunnale che si presenta all’investitore è dunque costituito da valori azionari ai massimi storici, da un mercato obbligazionario innervato dai timori sui debiti pubblici, dalla debolezza del dollaro, dalla determinazione dei maggiori Paesi emergenti ad occupare maggiori spazi politici. Persistono i timori sull’inflazione e l’oro si conferma il grande vincitore, ancora sostenuto dagli acquisti delle banche centrali e con performance relative superiori a quelle dello S&P 500, un fenomeno che non è rivelatore di ottimismo. La diversificazione fuori dagli Stati Uniti e dall’Europa porta quindi, conclude Benetti, ai mercati emergenti che nella loro globalità sono stati a lungo considerati a buon diritto vulnerabili ai rischi specifici dei singoli Paesi. Da tempo però si presentano con sistemi economici e finanziari irrobustiti e disciplinati, il dividendo demografico comporta prospettive di crescita superiori a quelle delle economie avanzate. Il loro contributo alla crescita globale è stimato raggiungere il 65% nel prossimo decennio e nove economie emergenti si collocheranno tra le maggiori venti al mondo. Il rapporto medio tra debito pubblico e PIL è di poco sopra il 60% e "non dimentichiamo l’aiuto degli attesi tagli dei tassi della Federal Reserve: l’alleggerimento delle condizioni finanziarie potrebbe dare l’avvio a un ciclo virtuoso in cui i tassi più bassi stimolano il credito, gli investimenti e la domanda dei consumatori".